French Open: Dominic Thiem scheitert in Runde eins

Tatjana Maria ohne Chance

Tatjana Maria ist in Paris als erste deutsche Spielerin in diesem Jahr ausgeschieden. Die 34-Jährige aus Bad Saulgau, die im April mit ihrem Titelgewinn in Bogota für Aufsehen gesorgt hatte, war beim 3:6, 3:6 gegen die an Position 26 gesetzte Sorana Cirstea aus Rumänien letztlich chancenlos.