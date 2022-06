Tennis - Nadal triumphiert in Paris im Eiltempo

Rafael Nadal schlug nach einer Machtdemonstration sondergleichen seine Hände vor das Gesicht und feuerte seinen Schläger weg: Der Sandplatzkönig hat in unnachahmlicher Manier seinen Thron in Paris zurückerobert und ist zum 14. Mal French-Open-Sieger. Der 36 Jahre alte Grand-Slam-Rekordchampion aus Spanien setzte sich am Sonntag (05.06.2022) im Finale mit 6:3, 6:3, 6:0 gegen den Norweger Casper Ruud durch und ist damit der älteste Titelträger in der Turniergeschichte.

"Es ist für mich kaum möglich, meine Gefühle zu beschreiben. Hier mit 36 Jahren noch einmal das Turnier zu gewinnen, das mir alles bedeutet, ist unglaublich" , sagte Nadal: "Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert, aber ich werde weiter kämpfen."