Federers Knie-OP, Nadals Fußprobleme - Ungewissheit bei den Tennis-Größen

" Ich weiß, wie schwierig es in diesem Alter ist, sich erneut einer OP zu unterziehen ", sagte Federer, für den es bereits der dritte Eingriff am rechten Knie ist. Erst im März war die langjährige Nummer eins der Welt von einer über einjährigen Zwangspause zurückgekehrt. Ganz so schlimm sieht es bei Federers langjährigem Kontrahenten Rafael Nadal nicht aus, doch auch der Spanier plagt sich seit längerem mit einer hartnäckigen Fußverletzung herum.

Nadal und Federer lassen im Dreikampf Federn

Nachdem er bereits auf Wimbledon und Olympia verzichtet hatte, sagte er zuletzt auch die Starts in Toronto und Cincinnati ab. Sein Auftritt bei den US Open, die am 30. August beginnen, steht noch in den Sternen.

" Dies ist ein Marathon, bei dem harte Entscheidungen getroffen werden müssen. Er hat sich überlegt, dass es am besten ist, aufzuhören, um voller Kraft zurückzukommen ", hatte Nadals Trainer Carlos Moya im Juni gesagt - doch mit voller Kraft zurückgekommen, ist der Mallorquiner bisher nicht. Eher mit noch mehr Fragezeichen.

Im Dreikampf der großen Tennis-Stars scheint Dominator Novak Djokovic momentan klar die Nase vorn zu haben. Der Serbe steht zusammen mit Federer und Nadal bei 20 Grand-Slam-Titeln - und zeigt als einziger keine Anzeichen von Müdigkeit.

Momentan lässt es sich der 34-Jährige auf seiner Luxusyacht im Urlaub gut gehen - er lädt seine Akkus auf, um seine strauchelnden und von Verletzungen geplagten Kontrahenten mit dem Gewinn des letzten Majors des Jahres in New York endgültig vom Tennis-Thron zu stoßen.

sid | Stand: 16.08.2021, 12:52