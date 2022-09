Tennis Federer bestreitet letztes Karriere-Match mit Nadal Stand: 22.09.2022 14:04 Uhr

Tennis-Superstar Roger Federer wird das letzte Match seiner einzigartigen Karriere an der Seite von Rafael Nadal bestreiten.

Die beiden langjährigen Rivalen bilden am Freitagabend (23.09.2022) beim Laver Cup in London das Doppel des europäischen Teams. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt.

Federer hatte schon im Vorfeld seinen Wunsch geäußert, gemeinsam mit Nadal anzutreten. "Ich denke, es wäre eine ganz besondere Situation, wenn es dazu käme" , so der Schweizer. Gegner sind Jack Sock und Frances Tiafoe aus den USA.

Nadal ist "aufgeregt und dankbar"

Nadal zeigte sich geehrt angesichts des zu erwartenden "unvergesslichen" Abends. "Einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler in meiner Karriere hört auf. Am Ende wird dieser Moment schwierig. Ich bin unglaublich aufgeregt und dankbar, mit ihm zu spielen" , sagte der 36-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Federer steht erstmals seit dem verlorenen Wimbledon-Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz vor einem Jahr wieder auf dem Platz, anschließend beendet er seine Karriere mit 20 Grand-Slam-Titel auf der Habenseite. Übertroffen wird er nur vom Serben Novak Djokovic (21) und eben dem Spanier Nadal, der mit 22 Titeln den Rekord hält.

Federer hatte sich im Vorjahr zum dritten Mal am rechten Knie operieren lassen, beim Kontinental-Wettstreit zwischen Team Europa und Team Welt wird er kein Einzel bestreiten.