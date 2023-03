Fehlende Corona-Impfung Djokovic zieht vom ATP-Turnier in Indian Wells zurück Stand: 06.03.2023 07:34 Uhr

Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Indian Wells abgesagt. Zuvor ist ihm nach Angaben aus der US-Politik die Einreise verweigert worden, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist.

Die Veranstalter des ATP-Turniers gaben den Rückzug Djokovics in der Nacht zu Montag (06.03.2023) bekannt. Das Turnier in Indian Wells ist das erste des Jahres in der Kategorie Masters 1000 und gehört damit nach den Grand-Slam-Turnieren und den ATP Finals zu den wichtigsten Terminen des Jahres. Eine Begründung nannten die Veranstalter des Turniers in Kalifornien nicht, auch Djokovic äußerte sich bislang nicht.

Zuvor berichtete Rick Scott, der republikanische Senator des Bundesstaats Florida, dass das Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten einen Antrag auf eine Ausnahme für den Weltranglistenersten aus Serbien abgelehnt habe. Djokovic ist nicht gegen das Coronavirus geimpft - und die gilt in den USA immer noch als Voraussetzung für die Einreise.

USA: Gesundheitsnotstand soll aufgehoben werden - aber erst im Mai

Die USA ist eines der wenigen Ländern, in denen noch eine Impfung zur Einreise gefordert wird. Auch ein Status als genesen oder ein negativer PCR-Test ändern das nicht. Solche und ähnliche Einreiseregeln wurden in zahlreichen Ländern während der Pandemie eingeführt, um die Ausbreitung des Virus und damit auch schwere Verläufe oder Todesfälle zu verhindern.

Mittlerweile haben die meisten Länder weltweit solche Einschränkungen aufgehoben. Die Weltgesundheitsorganisation hatte Anfang 2022 nach Entdeckung der Omikronvariante des Coronavirus eine Aufhebung von Einreisebeschränkungen empfohlen, "da sie keinen Mehrwert bieten, aber weiterhin zu den wirtschaftlichen und sozialen Belastungen beitragen." Deutschland beendete am 11. Juni 2022 alle Einreisebeschränkungen in Hinsicht auf das Virus.

Die Transportsicherheitsbehörde der USA verlängerte aber zum 9. Januar 2023 eine Verfügung, die nun bis mindestens zum 10. April 2023 eine Impfung bei Einreise obligatorisch macht. Ausnahmen gelten beispielsweise für Staatsangehörige der USA oder Kinder. Ein Ende der Maßnahmen ist absehbar: Das Repräsentantenhaus stimmte zuletzt für die Aufhebung des Gesundheitsnotstands zum 11. Mai 2023. Für Djokovics Teilnahme an den Turnieren kommt das aber zu spät.

Turnier-Organisatoren forderten Djokovics Einreise

Zuvor hatten sich mehrere Tennis-Organisationen in den USA öffentlich für eine Einreise Djokovics ausgesprochen. "Djokovic ist einer der größten Champions, die unser Sport je gesehen hat" , schrieben der Tennisverband USTA des Landes und die US Open bei Twitter. "Die USTA und die US Open hoffen, dass Novak mit seinem Antrag auf Einreise in das Land Erfolg hat und dass die Fans ihn in Indian Wells und Miami wieder in Aktion sehen können. "

Noch nicht bestätigt ist der Rückzug des 35-Jährigen von den Miami Open in Florida, ein Turnier der Kategorie Masters 1000, das im Anschluss an Indian Wells stattfindet. Auch die Organisatoren in Miami schrieben zu Djokovic: "Wir hoffen, dass ihm die Einreise in das Land gestattet wird, damit die Menschen in Florida die Gelegenheit haben, ihn wieder spielen zu sehen." Es wäre das vierte Mal in Folge, dass Djokovic die beiden Turniere verpasst, auch bei den US Open 2022 spielte er nicht mit. 2021 erreichte er bei dem Grand-Slam-Turnier das Endspiel. Die US Open 2023 beginnen im August - nach der geplanten Aufhebung des Gesundheitssnotstands.

Djokovic 2022 in Australien ausgewiesen

Im Januar 2022 hatte Djokovic versucht, ohne die damals dort erforderliche Impfung nach Australien einzureisen. Die Behörden erklärten sein Visum für ungültig, Djokovic musste in Quarantäne und nach einem Rechtsstreit wieder abreisen. 2023 spielte Djokovic in Melbourne und gewann den Titel.

Djokovic wurde zu Beginn der Pandemie 2020 für den Umgang mit dem Virus kritisiert. Er veranstaltete damals die "Adria Tour", eine Turnierserie mit internationalen Reisebewegungen und anwesenden Fans. Während das Turnier in Wimbledon abgesagt war und dem Fußball mit detaillierten Hygienekonzepten gerade erst eine Wiederaufnahme des Spielbetrieb vor leeren Rängen gelungen war, sollte Djokovics Turnier ablaufen wie in der Zeit vor der Pandemie, auch mit zahlreichen Fans. Nach wenigen Matches und mehreren Infektionen unter den Spielern, darunter Djokovic selbst, wurde das Turnier abgebrochen.