Krimi im Davis Cup Halbfinale erreicht - Australien ringt Tschechien nieder Stand: 22.11.2023 23:52 Uhr

Australien hat Tschechien im Davis Cup niedergerungen und am späten Mittwochabend (22.11.2023) in Malaga das Halbfinale erreicht.

Nach einem verlorenen Einzel und einer Aufholjagd von Alex De Minaur entschied das Doppel die Partie zu Gunsten der Australier, die sich am Ende mit 2:1 durchsetzten.

In der Runde der letzten Vier wartet am Freitag Finnland, das am Dienstagabend überraschenderweise Titelverteidiger Kanada 2:1 geschlagen hatten und erstmals in ein Davis-Cup-Halbfinale eingezogen war.

Machac bezwingt Thompson zum Auftakt

Das Duell Tschechien gegen Australien eröffnete Tomas Machac mit einem 6:4, 7:5 gegen Jordan Thompson. Jiri Lehecka hatte danach De Minaur, immerhin Nummer zwölf der Welt, am Rande einer Niederlage, verlor aber 6:4, 6:7 (2:7), 5:7.

Im Doppel unterlag Lehecka an der Seite von Adam Pavlasek den Australiern Matthew Ebden und Max Purcell 4:6, 5:7. In den letzten beiden Viertelfinals treffen am Donnerstag die Serben um Dominator Novak Djokovic auf Großbritannien (16 Uhr) und Italien auf die Niederlande (10 Uhr).

DTB-Team nicht in den Top-Acht

Das Endspiel steigt am Sonntag (16 Uhr). Die deutsche Mannschaft hatte in diesem Jahr die Qualifikation für die Finalrunde der besten acht Teams verpasst.