Tennis Davis-Cup-Team ohne Zverev nach China Stand: 15.07.2024 14:59 Uhr

Das deutsche Davis-Cup-Team muss in der Gruppenphase in China wohl auf Topspieler Alexander Zverev verzichten.

Kapitän Michael Kohlmann berief den Olympiasieger und French-Open-Finalisten aufgrund von Terminschwierigkeiten nicht in seine Auswahl für die Partien gegen die USA, die Slowakei und Chile vom 10. bis 15. September in Zhuhai. Die Gruppenphase in China folgt direkt auf die US Open in New York, Zverev ist im Anschluss dazu noch beim Laver Cup in Berlin am Start.

Struff, Koepfer, Krawietz und Pütz spielen

Stattdessen setzt Kohlmann im Kampf um die Finalrunde in Malaga auf München-Sieger Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer sowie das Erfolgsdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Der fünfte Platz im Team wird erst zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

Kohlmann guter Dinge

"In dieser Konstellation haben wir durch eine starke Teamleistung das schwere Auswärtsspiel in Ungarn gewonnen und uns für die Gruppenphase qualifiziert. Die gleiche positive Energie erwarte ich auch für die beschwerliche Reise nach China" , sagte Kohlmann: "Diese vier Spieler verfügen über sehr viel Erfahrung im Davis Cup und wir können uns bei ihnen immer darauf verlassen, dass sie im DTB-Dress ihre Bestleistungen abrufen."