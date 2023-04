Billie Jean King Cup Friedsam misslingt Auftakt gegen Brasilien Stand: 14.04.2023 19:00 Uhr

Hart gekämpft, die Überraschung zum Einstand aber doch verpasst: Die deutschen Tennis-Frauen sind beim Billie Jean King Cup in Stuttgart früh unter Druck geraten. Anna-Lena Friedsam verlor am Freitag (14.04.23) ihr Auftaktmatch gegen die favorisierte Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia mit 6:3, 4:6, 3:6.

Deutschland geriet damit im Qualifikations-Duell mit Brasilien mit 0:1 in Rückstand. "Ich habe anfangs sehr schwach gespielt" , sagte Haddad Maia, die insbesondere im ersten Durchgang große Probleme mit der mutigen Friedsam hatte: "Ich bin zufrieden, aber wir haben nur den ersten Schritt gemacht."

Maria nun gegen Pigossi

Vor enttäuschender Kulisse in der mit etwa 1000 Zuschauern spärlich besetzten Stuttgarter Arena fand Friedsam gut ins Match - ein frühes Break ließ die deutsche Bank erstmals jubeln. Auch die frischgebackene Bogota-Siegerin Tatjana Maria feuerte Friedsam im Vorfeld ihrer Anschluss-Partie gegen Laura Pigossi von der Seitenlinie aus an. Friedsam, die sich mit zwei Viertelfinal-Teilnahmen auf der WTA-Tour zuletzt in guter Form präsentiert hatte, überzeugte auch im weiteren Verlauf des ersten Satzes mit einer guten Aufschlagquote.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde hieß es zur Freude der deutschen Anhänger 1:0. Friedsam war von Teamchef Rainer Schüttler zuvor etwas überraschend im Einzel nominiert worden - anstelle der formschwachen Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier. Die 91. der Weltrangliste geriet im umkämpften zweiten Durchgang aber zunehmend ins Hintertreffen.

Haddad Maia zunehmend dominant

Linkshänderin Haddad Maia dominierte nun mehr und mehr die Ballwechsel und erzwang folgerichtig mit einem feinen Stopp den Entscheidungssatz. Dort zeigte die Favoritin dann ihre Klasse, bestrafte Friedsams verstärkte Fehleranfälligkeit und kämpfte sich - trotz eines zwischenzeitlichen Aufbäumens der Deutschen - zum Matchgewinn.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) spielt am Freitag und Samstag um die Qualifikation für das Finalturnier mit den zwölf besten Nationalteams im November. Die Mannschaft, die zuerst drei Siege holt, entscheidet das Duell für sich.