Billie Jean King: "Immer noch jede Menge Sexismus im Tennis"

King traf am Rande des Nachfolger-Wettbewerbs des Fed Cups in Prag in der vergangenen Woche fast alle der teilnehmenden zwölf Nationalmannschaften, suchte das Feedbackgespräch. Und erklärte, was zu tun ist: " Die Menschen in den Führungspositionen, also die, die Turniere führen und über Ansetzungen entscheiden, die müssen sich ändern. Es hilft, wenn man Männer in Führungspositionen sensibilisiert und mit ihnen redet. Sie können einen Unterschied machen. " Als Beispiel nannte sie ITF -Präsident David Haggerty, der nach der Reformierung nun beim Davis Cup und dem Billie-Jean-King-Cup das gleiche Preisgeld ausschüttet.

Haggerty, dem gewieften sportpolitischen Strippenzieher, ist mit dem auf Billie Jean King zugespitzten Re-Branding ein Coup gelungen. Trotz bekannter Probleme (Zuschauermangel bei Spielen ohne Gastgeber) des neuen Wettbewerbs im WM -Format könnte das Event so langfristig einen anerkannten Platz im überfüllten Turnierkalender finden. King verriet gar, dass Haggerty im Hintergrund intensiv versucht hatte, das Teamevent und die WTA -Finals der besten acht Spielerinnen an einem Ort zu verbinden – vergebens. Das Verhältnis zwischen der ITF und der WTA gilt als schwierig. Wie das zu verbessern ist, darauf hatte auch King keine Antwort parat.

Stand: 10.11.2021, 20:00