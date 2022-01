Australian Open - Nadal holt mit dramatischem Finalsieg Grand-Slam-Rekord

Nadal gewann nach einer Spielzeit von 5:24 Stunden in fünf Sätzen mit 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 und 7:5 gegen den Weltranglisten-Zweiten aus Russland. Es war das zweitlängste Endspiel in der Geschichte des Turniers. 13 Jahre zuvor hatte Nadal seine bisher einzige Trophäe bei den Australian Open geholt.

Der 35-jährige Spanier schrieb damit Tennis-Geschichte. Denn der Erfolg von Melbourne war sein 21. Gewinn bei einem Grand-Slam-Turnier. Bislang hatte sich Nadal die Bestmarke mit Novak Djokovic (Serbien) und Roger Federer (Schweiz) geteilt.

" Es war eines der emotionalsten Matches in meiner Karriere" , sagte Nadal, "ich gratuliere auch Daniil zu seiner Leistung. Er wird das Turnier in Zukunft mehrfach gewinnen." Einen besonderen Dank richtete der Sieger an die Zuschauer: " Ich habe eine unglaubliche Unterstützung erfahren in den vergangenen Wochen."

Medwedew zunächst ganz cool

Lange Zeit sah Nadal nicht wie der große Triumphator aus, obwohl der Spanier von Beginn an das Publikum in der nahezu ausverkauften Rod Laver Arena voll hinter sich hatte. Immer wieder peitschten die Zuschauer den Mallorquiner nach vorne. Medwedew blieb cool und ließ sich davon zunächst nicht aus der Ruhe bringen - die entscheidenden Punkte setzte der Russe, der den ersten Durchgang relativ leicht nach 42 Minuten für sich entschied.