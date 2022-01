Djokovic und die Australian Open: Kaum einer spricht über Tennis

Immigrationsminister fürchtete Unruhen

Australiens Migrationsminister Alex Hawke hatte bereits am Freitag von seinem Recht Gebrauch gemacht, die erste Entscheidung pro Djokovics Visum zu überstimmen. Außerdem war festgelegt worden, dass der 20-malige Grand-Slam-Sieger die Nacht zum Sonntag zum vierten Mal im Park Hotel, der berüchtigten Aufnahmeeinrichtung verbringen muss.

Genau an jenem Ort also, an dem die einzelne Kamerafrau Donnerstag gewartet hatte. Und dies auch Freitag vergebens tat. Erst am Samstag bekam sie ihre wertvollen Bilder. Für eine Nacht musste Djokovic zurück in die Aufnahmeeinrichtung am Lincoln Square.

Flüchtlinge seit neun Jahren im Park Hotel

Vor dem Gebäude versammelten sich täglich mehrere Dutzend Unterstützer des Serben. Gleichzeitig kommen schon viel länger und regelmäßiger Einheimische an diesen Ort, um auf das Schicksal von 33 Flüchtlingen aufmerksam zu machen. Die Gruppe junger Männer sitzt seit schwer zu fassenden neun Jahren im Park Hotel fest – ohne Aufenthaltsgenehmigung in Australien.

Banner am Park Hotel in Melbourne

Am Donnerstag hängen an einem Fenster im zweiten Stock zwei Schriftzüge, die auf diese grausame Situation aufmerksam machen: "9 years" in roter Farbe und darunter "human zoo" in schwarzer Schrift.

Die Zustände für die Bewohner werden als widerlich beschrieben. In australischen Medien häuften sich vergangene Woche Berichte über faules Essen und niedrigste Hygienestandards. In diesen Gegebenheiten musste der Weltranglistenerste erneut ausharren.

De Minaur: " Das Tennis sprechen lassen "

Die allermeisten Beteiligten auf der Anlage der Australian Open, rund drei Kilometer entfernt von dem Brennpunkt dieser Woche, gingen die politischen Machtspiele nur noch auf die Nerven. Rafael Nadal nannte das Politikum "einen Zirkus" .

Der australische Tennisspieler Alex De Minaur