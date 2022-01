Und wie soll es nun in den kommenden Monaten weitergehen, wenn sich Djokovic weiterhin nicht impfen lassen möchte? Die Pandemie ist noch lange nicht beendet. Können ihm die Turnierveranstalter der nächsten Wochen und Monate guten Gewissens eine Antrittsgenehmigung erteilen? Wie werden andere Länder darauf reagieren? Wie werden sich Kollegen auf der ATP -Tour ihm gegenüber verhalten? Und auch der Großteil der Zuschauer wird ihn wohl nicht mit offenen Armen empfangen.

Novak Djokovic ist dabei, sein eigenes Denkmal einzureißen. Denn an diesen egoistischen Akt von Melbourne werden sich nicht nur die Tennisfans noch viele Jahre danach erinnern. Dabei ist der Serbe der wohl beste Spieler aller Zeiten, aber das wird von nun an immer mehr in den Hintergrund geraten. Er ist an sich selbst gescheitert.

Stand: 16.01.2022, 14:00