Tag sechs Australian Open Update - So lief es in der Nacht Stand: 17.01.2025 07:46 Uhr

Wer ist weiter, wer ist raus? Alle News vom sechsten Tag beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne aktuell und kompakt.

Laura Siegemund gewann zwei Runden bei den Australian Open, bevor sie in der dritten ausschied. Gegen die Russin Anastasia Pawjlutschenkowa kassierte Siegemund eine deutliche Niederlage mit 1:6 und 2:6. Die Deutsche kam nie richtig ins Spiel und wurde von ihrer Gegnerin, die sehr sauber spielte, regelrecht erdrückt. Jetzt kann sich Siegemund auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, Doppel an der Seite von Beatriz Haddad Maia aus Brasilien.

Carlos Alcaraz mit Becker-Hecht

So, wie Carlos Alcaraz hier bisher spielt, ist er einer der Top-Favoriten auf den Titel. Obwohl der Spanier seinen ersten Satz im Turnier abgab, zeigte er in jeder Sekunde, wie konzentriert und fokussiert er auf den Sieg war. Am Ende siegte er mit 6:2, 6:4, 6:7 (3), 6:2 gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Portugiesen Nuno Borges in einem Match mit stellenweise spektakulären Ballwechseln. Im dritten Satz legte der Spanier einen lupenreinen Becker-Hecht auf den australischen Hardcourt. Alcaraz macht Spaß.

Alexander Zverev weiter ohne Satzverlust

Nicht überragend, aber ausreichend. Alexander Zverev steht nach einem glatten Dreisatz-Sieg gegen den Briten Jacob Fearnley im Achtelfinale. Das 6:3, 6:4, 6:3 klingt deutlicher, als es tatsächlich war. Zverev hatte ordentlich Gegenwehr, war nicht immer initiativ, profitierte aber regelmäßig von leichten Fehlern seines mutig spielenden Gegners. Verlassen konnte er sich wie gewohnt auf seinen Aufschlag, standesgemäß beendete der Deutsche das Match mit einem Service-Winner. Im Achtelfinale geht es gegen den Sieger des französischen Duells Hugo Humbert gegen Arthur Fils.

Alexander Zverev im Match gegen Jacob Fearnley bei den Australian Open

Überragendes Match der Frühschicht

Ihr neuer deutscher Trainer Sascha Bajin erhob sich, nickte und lächelte vielsagend – 'Wir sind auf einem guten Weg', sollte das wohl bedeuten. Donna Vekic, die Kämpferin aus Kroatien, hatte soeben ihre Gegnerin Diana Schneider aus Russland in einem fantastischen und dramatischen Dreisatzsieg bezwungen, 7:6 (4), 6:7 (3) und 7:5. Dabei lag Vekic im dritten Satz schon mit Break 3:5 hinten, machte dann aber vier Spiele am Stück und gewann das verloren geglaubte Match doch noch. Die Zuschauer in der Maragaret-Court-Arena riss es begeistert von ihren Sitzen und Donna Vekic lachte. Sie steht im Achtelfinale.

Aryna Sabalanka springt wie ein gutes Pferd

Wieder gewonnen, ohne restlos zu überzeugen. Aryna Sabalenka, die Weltranglisten-Erste und Titelverteidigerin von Melbourne, steht ebenfalls im Achtelfinale. Mit offensichtlich mehr Mühe als ihr lieb war, besiegte sie Clara Tauson aus Dänemark, die in der Runde zuvor Tatjana Maria aus dem Turnier genommen hatte. 7:6 (5), 6:4, Sabalenka gab dabei fünfmal ihren Aufschlag ab. Souverän aber glanzlos geht die zur Zeit nominell beste Tennisspielerin bisher durch ihr Lieblingsturnier.

Deutsches Doppel nervenstark

Es war eng für Kevin Krawietz und Tim Pütz im zweiten Satz. Es lief nicht, Satz hinten, 0:1 im zweiten und 0:40. Ein Break wäre vermutlich der Knockout gewesen. Doch die beiden Deutschen behielten die Nerven, wehrten alle Breakbälle ab und drehten das Match gegen das rumänisch-argentinische Duo Cornea/Navone. 4:6, 6:1, 6:4 - Krawietz / Pütz stehen im Achtelfinale.