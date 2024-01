Turniere in Australien und Neuseeland Altmaier und Siegemund mit Erfolgen in der Vorbereitung auf Melbourne Stand: 10.01.2024 08:59 Uhr

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Auckland das Viertelfinale erreicht, auch Laura Siegemund war in Adelaide in der Vorbereitung auf die Australian Open erfolgreich.

Der 25-jährige Altmaier aus Kempen setzte sich am Mittwoch (10.01.2024) überraschend mit 7:6 (11:9), 7:5 gegen den an Nummer vier gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime durch. Wenige Tage vor dem Start der Australian Open präsentierte sich der Davis-Cup-Spieler in starker Form und trifft nun im Viertelfinale auf den Franzosen Arthur Fils.

Das Turnier in Neuseeland dient wie die anderen Tennis-Veranstaltungen in dieser Woche der Vorbereitung auf die Australian Open, die am Sonntag starten.

Siegemund erreicht in Adelaide das Viertelfinale

Auch Laura Siegemund gelang wenige Tage nach ihrem Erfolg im United Cup mit dem deutschen Team um Alexander Zverev und Angelique Kerber der nächste Sieg. Die 35-Jährige bezwang beim WTA-Turnier im australischen Adelaide die Rumänin Ana Bogdan mit 6:4, 7:5 und zog ins Viertelfinale ein.

Eine deutliche Niederlage kassierte dagegen Tatjana Maria. Die 36-Jährige war beim 0:6, 1:6 gegen Viktoriya Tomowa aus Bulgarien beim Turnier in Hobart (Australien) chancenlos und schied im Achtelfinale aus.