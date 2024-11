ATP-Masters in Paris Zverev fegt über Humbert und krönt sich zum Champion Stand: 03.11.2024 16:39 Uhr

Alexander Zverev hat das letzte Tennis-Masters der Saison gewonnen. Im Finale am Sonntag (03.11.2024) bezwang der Deutsche den Franzosen Ugo Humbert ohne Probleme in nur 1:15 Stunden mit 6:2, 6:2.

Nur ganz zu Beginn konnte der 26-Jährige mithalten, der zuvor Carlos Alcaraz bezwingen konnte und dadurch mit dafür sorgte, dass Zverev den Spanier von Weltranglistenplatz zwei verdrängt. Humbert brachte sein erstes Aufschlagspiel durch und ging mit 1:0 in Führung - danach dominerte Zverev die Partie nach Belieben.

Zverev hält auch die Fans in Schach

Vor allem bei eigenem Service war der 27-Jährige an diesem Tag überhaupt nicht zu knacken, Humbert kam über die gesamte Dauer des Matches nicht mal annähernd zu Breakchancen. Der Franzose pushte sich zwar ständig, auch, nachdem ihm im zweiten Satz beim Stand von 0:4 der erste Spielgewinn gelang, doch es half alles nichts. Zverev zeigte keine Schwächen und beendete die Partie nach zwei einseitigen Sätzen mit einem Volley-Winner.

"Diesen Titel hier in Paris zu gewinnen, bedeutet die Welt für mich. Ich wusste, wenn die Atmosphäre hochkocht, wird es schwierig" , sagte Zverev im Anschluss an das Match gegen den Lokalmatador. "Ich habe früh für klare Verhältnisse gesorgt und bin sehr glücklich darüber."

Zweiter Turniersieg 2024 für Zverev

Für die deutsche Nummer eins war es in einem von Verletzungen und Krankheiten geprägten Jahr erst der zweite Turniersieg. Im Mai hatte Zverev in Rom ebenfalls eine Verstanstaltung der Masters-Serie gewonnen, die die größten Turniere nach den Grand Slams vereint. Bei denen wartet er nach wie vor auf den ersten Sieg. Ab dem 10. November tritt Zverev zum Abschluss der Saison noch bei den ATP Finals in Turin an.