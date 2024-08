Vorbereitung auf US Open Zverev erreicht das Halbfinale in Cincinnati Stand: 18.08.2024 08:23 Uhr

Zum dritten Mal nacheinander hat Tennisprofi Alexander Zverev das Halbfinale beim Turnier in Cincinnati erreicht. Die deutsche Nummer eins gewann in der Nacht zu Sonntag (18.08.2024) ein enges Match gegen den Amerikaner Ben Shelton 3:6, 7:6 (7:3), 7:5.

"Die Bedingungen und die Unterbrechungen waren hart, aber Ben war der schwierigste Teil des Matches", sagte Zverev. "Er hat die ganze Woche über fantastisches Tennis gespielt. Es war schwer, heute meine Komfortzone zu finden, aber es ist toll, den Sieg zu holen."

Das Halbfinale von Cincinnati am Sonntag (21 Uhr MESZ) ist für Zeverev an diesem Ort das dritte in drei Jahren. Der Weltranglisten-Vierte hat das Masters-Turnier in Cincinnati 2021 gewonnen und stand auch im vergangenen Jahr im Halbfinale.

Diesmal trifft der 27-Jährige im Halbfinale zum ersten Mal in diesem Jahr auf den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner, der sich mit 4:6, 7:5, 6:4 gegen Andrej Rublew durchsetzte.

"Schwierig, wenn jemand so aufschlägt wie er"

Auf dem Weg dorthin setzte sich Zverev nun also gegen Shelton durch. Der 21 Jahre alte Weltranglisten-14. Shelton war in diesem Viertelfinale ein starker Gegner. Er servierte stark - und war mit der Unterstützung der heimischen Fans dem der von den heimischen Fans dem Sieg lange Zeit näher.

"Es war sehr schwierig mit den windigen Bedingungen, wenn du keinen Rhythmus hast und wenn jemand so aufschlägt wie er" , sagte Zverev. "Die ersten anderthalb Sätze hatte ich keine Ahnung, was ich tue. Deswegen bin ich sehr zufrieden, dass ich es am Ende geschafft habe."

Das Turnier in Cincinnati dient auch der Vorbereitung auf die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison in New York beginnt in zwei Wochen.