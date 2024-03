ATP-Masters in Miami Sinner erteilt Medwedew Lehrstunde Stand: 29.03.2024 21:38 Uhr

Das erste Halbfinale beim ATP-Masters in Miami wurde zu einer klaren Sache. Der formstarke Jannik Sinner ließ Daniil Medwedew (Russland) nicht den Hauch einer Chance. Der Italiener schaltete den Miami-Titelverteidiger am Freitag (29.03.2024) mit 6:1, 6:2 aus.

Den ersten Satz holte sich Sinner schon nach 33 Minuten, als er seinen ersten Satzball zum 6:1 verwandelte. Medwedew kam überhaupt nicht ins Spiel, machte sein erstes Spiel beim Stand von 0:5.

Auch in Durchgang zwei dominierte Sinner mit präzisen Schlägen von der Grundlinie. Gleich im ersten Aufschlagspiel des Gegners holte sich der Italiener drei Breakbälle und nutzte den ersten zum 1:0.

Sinner bleibt cool und fehlerfrei

Medwedew versuchte daraufhin, den Druck zu erhöhen, spielte offensiver. Aber Sinner beeindruckte das überhaupt nicht. Nahezu fehlerfrei traf er auch unter Druck die richtigen Entscheidungen und holte sich nach gerade einmal 69 Minuten mit seinem ersten Matchball den Sieg.

"Daniil hat mehr Fehler gemacht als gewöhnlich und ich habe meine Chance genutzt", sagte Sinner nach dem fünften Erfolg in Serie gegen seinen russischen Kontrahenten. Gewinnt der Italiener den Titel in Florida, zieht er in der Weltrangliste am Spanier Carlos Alcaraz vorbei auf Platz zwei.

Im zweiten Halbfinale tritt Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev in der Nacht zu Samstag gegen Grigor Dimitrov an. Der bulgarische Routinier hatte zuvor das Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz (Spanien) in zwei Sätzen ausgeschaltet.