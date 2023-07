Schwimm-WM Wassen-Schwestern ohne Podestchance vom Turm Stand: 19.07.2023 13:27 Uhr

Die Wasserspringerinnen Christina und Elena Wassen haben am Mittwoch (19.07.2023) im Wettbewerb vom Turm bei den Weltmeisterschaften in Japan wie erwartet nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können.

Die 24 Jahre alte Christina Wassen belegte nach fünf Sprüngen aus zehn Metern Höhe mit 306,75 Punkten den neunten Platz. Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Elena sprang mit 293,95 Zählern auf Rang zehn.

Sieg geht mal wieder nach China

Den Sieg sicherte sie wie bislang in jedem Wassersprung-Wettbewerb bei dieser WM China. Chen Yuxi gewann vor ihrer Landsfrau Quan Hongchan und Caeli McKay aus Kanada. Um Bronze zu holen, hätte man ihre 340,25 Punkte überbieten müssen.

Zuvor hatten Moritz Wesemann und Lars Rüdiger das Finale im Einzel vom Drei-Meter-Brett erreicht. Der 21 Jahre alte Wesemann wurde im Halbfinale Fünfter, Rüdiger sprang auf Rang zwölf und erreichte die Medaillen-Entscheidung ganz knapp.