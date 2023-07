Schwimm-WM in Japan Deutsche Lagen-Staffel erreicht Finale Stand: 30.07.2023 08:59 Uhr

Die deutsche Lagen-Staffel der Männer hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka den Einzug ins Finale geschafft.

Ole Braunschweig, Lucas Matzerath, Eric Friese und Josha Salchow belegten am Sonntag (30.07.2023, Ortszeit) nach 4x100 Metern in 3:32,11 Minuten am Sonntag den fünften Platz der Vorläufe.

" Wir haben auf jeden Fall Bock. Die Boys sind ready ", sagte Rückenschwimmer Braunschweig. Das schnellste Quartett kam aus den USA.

Lagen-Staffel der Frauen ausgeschieden

Die deutschen Frauen schieden dagegen über die gleiche Distanz aus. Laura Riedemann, Anna Elendt, Angelina Köhler und Nele Schulze erreichten in 4:00,71 Minuten nur Platz zwölf.