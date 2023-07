Schwimm-WM in Japan Müller im Finale vom 1-Meter-Brett Stand: 14.07.2023 08:33 Uhr

Jette Müller hat zum Auftakt der Schwimm-Weltmeisterschaften beim Springen vom 1-Meter-Brett das Finale erreicht. Die Olympiadritte Lena Hentschel ist dagegen ausgeschieden.

Die 19-jährige Wasserspringerin aus Rostock belegte am Freitag (14.07.2023) im japanischen Fukuoka im Vorkampf mit 242,00 Punkten den achten Platz und qualifizierte sich damit fürs Finale vom 1-Meter-Brett. Bei ihrer WM-Premiere im vergangenen Jahr in Budapest war Müller auf den siebten Rang gesprungen.

Hentschel ausgeschieden

Für die Berlinerin Hentschel kam dagegen das frühe Aus. Die Olympiadritte im Synchronspringen vom 3-m-Brett scheiterte als 33. mit 212 Punkten deutlich. Das Finale um die Medaillen steigt am Samstagmorgen (8.30 Uhr MESZ).

Medaillenhoffnung Anna Elendt startet bei WM

Die deutsche Medaillenhoffnung Anna Elendt hat ihre Oberschenkelverletzung offenbvar überwunden und hat die Reise zu den Schwimm-Weltmeisterschaften nach Japan angetreten. Bei der Vizeweltmeisterin über 100 Meter Brust war nach den deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Berlin eine Zerrung diagnostiziert worden. Die 21-Jährige hatte sich deswegen auch Sorgen um ihre WM-Starts gemacht. Bevor Elendt in den WM-Ort Fukuoka kommt, bezieht sie noch ein Trainingscamp im gut 100 Kilometer entfernten Kumamoto.

(Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Beitrags wurde Jette Müller versehentlich mit falschem Namen genannt. Wir bitten, dies zu entschuldigen.)