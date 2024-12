Kurzbahn-WM in Ungarn Gose schwimmt zu Silber über 800 Meter Freistil Stand: 11.12.2024 20:42 Uhr

Isabel Gose ist bei der Kurzbahn-WM in Budapest über 800 Meter Freistil zur Silber-Medaille geschwommen. Die gebürtige Berlinerin musste sich am Mittwoch nur der Australierin Lani Pallister (8:01,95 Minuten) geschlagen geben.

Der 22 Jahre alten Gose fehlten am Ende 3,47 Sekunden zum ganz großen Coup, sie blieb aber deutlich unter der bisherigen nationalen Bestmarke von Sarah Köhler (heute Wellbrock) aus dem Jahr 2019 (8:08,02). Dritte in der Duna Aréna wurde Katie Grimes (8:05,90 Minuten) aus den USA.

"Ich habe außen auf Bahn acht zwar nicht viel gesehen, habe die anderen aber offenbar mit meiner Renneinteilung überrascht" , sagte Gose, "bei allen internationalen Höhepunkten Medaillen zu gewinnen, ist natürlich absolut genial. Ich bin einfach nur glücklich und sehe alles, was noch kommt, ab sofort als Zugabe."

Clevere Renneinteilung

Gose, die bei den Olympischen Spielen in Paris und bei der WM in Katar jeweils Bronze über 1.500 Meter Freistil gewonnen hatte, teilte sich ihr Rennen clever ein. Zur Halbzeit lag die gebürtige Berlinerin, die in Magdeburg lebt und trainiert, auf Platz zwei und konnte die Position schlussendlich auch ins Ziel bringen.

Gose war am Tag zuvor Sechste über die halbe Distanz geworden und hatte dabei ebenfalls einen deutschen Rekord erzielt. Für sie steht am Freitag noch ein Einzelstart über die 1500 m auf dem Programm.

Im Übrigen eher durchwachsene Ergebnisse

Im Finale über 50 m Schmetterling kam Marius Kusch (Essen) in 22,17 Sekunden auf Platz acht, Gold holte der Schweizer Noe Ponti mit Weltrekord (21,32). Rafael Miroslaw (Hamburg) verpasste im Halbfinale in 46,33 Sekunden den Endlauf.

Bei den Frauen war für Nina Holt (Mönchengladbach) über die gleiche Distanz in 52,56 Sekunden ebenfalls im Halbfinale Endstation. Nicole Maier (Essen) war am Vormittag bereits im Vorlauf ausgeschieden, ebenso wie die beiden Brustschwimmer Melvin Imoudu (Potsdam) und Lucas Matzerath (Frankfurt) über die 100 m.

Wellbrock mit der ersten deutschen Medaille

Am Dienstag hatte Florian Wellbrock (Magdeburg) für die erste deutsche Medaille in Budapest gesorgt. Der Freiwasser-Olympiasieger von Tokio war am ersten Wettkampftag über die 1500 m Freistil zu Silber geschwommen.

Lukas Märtens, Goldmedaillengewinner von Paris über die 400 m Freistil, ist in der ungarischen Hauptstadt nicht am Start. Der 22-Jährige hatte seine Teilnahme krankheitsbedingt kurzfristig absagen müssen.