Schach-WM Wieder Remis - Schach-WM bleibt spannend Stand: 07.12.2024 13:11 Uhr

Titelverteidiger Ding Liren und Herausforderer Dommaraju Gukesh liefern sich bei der Schach-WM weiter ein umkämpftes Duell.

In der zehnten Partie am Samstag gab es wieder ein Remis, es war bereits das siebte in Serie. Damit steht es 5:5, wer zuerst 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister. "Es war nicht die Partie des Jahres" , analysierte Schach-Bundestrainer Jan Gustafsson im Live-Kommentar bei Twitch.

Dreimal die gleiche Stellung

Tatsächlich hatte sich nach dem dritten Ruhetag in einer unspektakulären Begegnung früh das nächste Remis angedeutet. Bereits nach zweieinhalb Stunden und noch vor dem 40. Zug wurde das Unentschieden über die dreifache Stellungswiederholung erreicht.

Bereits am Sonntag geht es mit dem elften Duell weiter. Gespielt wird im Equarius Hotel in Singapur bis zum 15. Dezember.

"Es bleibt spannend"