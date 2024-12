Schnellschach-WM in New York Verband mit Rolle rückwärts - Carlsen darf doch spielen Stand: 29.12.2024 22:20 Uhr

Rochade rückwärts: Magnus Carlsen darf bei der Blitzschach-WM in Jeanshosen antreten - und der Star der Szene versprach in den Sozialen Medien bereits, von seinem frisch erstrittenen Recht Gebrauch zu machen.

"Oh, ich werde morgen definitiv in Jeans spielen" , schrieb der Norweger bei X. Kurz zuvor hatte der Schach-Weltverband FIDE "erfreut" bestätigt, dass der 34-Jährige bei dem Turnier in New York antreten wird. Bei der Kleidung sei man zu mehr " Flexibilität " bereit, erklärte der Verband.

Gutes Verhältnis

"Wir haben gestern viel diskutiert und pflegen ein gutes Verhältnis zu FIDE-Präsident Arkadi Dworkowitsch" , sagte Carlsen in einem Interview mit einem Vertreter seiner mitentwickelten Schachplattform: "Im Gespräch mit Dworkowitsch und dem Hauptsponsor hatte ich das Gefühl, dass wir fruchtbare Gespräche führen könnten, und am Ende des Tages habe ich mich entschieden zu spielen."

Dworkowitsch erklärte: "Es ist immer notwendig, die offizielle Kleiderordnung zu respektieren. Kleinere elegante Abweichungen - zu denen insbesondere Jeans gehören können, die zur Jacke passen - sind jedoch zulässig."

Carlsen will es wissen

Carlsen hatte am Samstag bei der Schnellschach-WM für einen Eklat gesorgt, als er in einer Jeans ans Brett treten wollte. Die FIDE verdonnerte ihn deswegen zu einer Geldstrafe von 200 US-Dollar und stellte Carlsen ein Ultimatum.

Daraufhin kündigte der 34-Jährige seinen Rückzug an, er wolle lieber irgendwohin reisen, "wo das Wetter schöner ist als hier". Nun bleibt er und will es bei der ebenfalls in New York stattfindenden Blitzschach-WM wissen.