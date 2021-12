Es war spät am Abend, als am vergangenen Freitag (03.12.2021) in Dubai Schachgeschichte geschrieben wurde. Weltmeister Magnus Carlsen und sein Herausforderer Jan Nepomniachtchi kämpften fast acht Stunden um den Sieg – am Ende siegte Carlsen nach 136 Zügen in der längsten Schachpartie der WM -Geschichte.