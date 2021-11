Nachdem sich die beiden Kontrahenten auch am Sonntag in Dubai in der bislang kürzesten Partie nach 41 Zügen und 2:42 Stunden auf ein Unentschieden geeinigt haben, gehen sie Kopf an Kopf in den ersten spielfreien Tag am Montag.

Am Sonntag hatten weder der 30 Jahre alte Carlsen noch sein ein Jahr älterer Kontrahent im Laufe der Partie eine echte Siegchance, das Remis kam folgerichtig. "Es ist gut, jetzt einen Ruhetag zu haben", sagte Carlsen: "Das Ergebnis ist bislang okay, aber ganz offensichtlich muss ich mir an einem gewissen Punkt auch einige Möglichkeiten erarbeiteten."

Remis auch in den ersten beiden Partien

Das Remis bedeutet das dritte Unentschieden im dritten Spiel. Die erste Partie hatte am Freitag nach 45 Zügen und knapp vier Stunden Spielzeit ebenso mit einem Remis geendet wie das zweite Duell am Samstag, das nach 58 Zügen endete.