WNBA Satou Sabally kündigt Abschied aus Dallas an Stand: 09.01.2025 22:17 Uhr

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat angekündigt, dass sie in der WNBA künftig nicht mehr für die Dallas Wings auflaufen wird.

" Ich habe bereits mein letztes Spiel für Dallas gemacht ", sagte Sabally in einer Medienrunde am Donnerstag. Sie habe es den Wings auch mitgeteilt, wie dankbar sie sei. " Sie haben mir hier in den letzten Jahren ein Zuhause gegeben, und ich arbeite mit ihnen zusammen, um ein neues Zuhause für mich zu finden ", wurde die 26-Jährige vom Portal "The Athletic WBB" zitiert. Ab Januar tritt sie zunächst in der neuen 3x3-Liga "Unrivaled" an, in der WNBA ist sie vertragslos.

Die Berlinerin war 2020 bei den WNBA-Drafts an zweiter Stelle von Dallas ausgewählt worden. Im vergangenen Jahr absolvierte sie wegen der Olympischen Spiele und der Vorbereitung auf das Turnier in Paris nur 15 Spiele für Dallas. Insgesamt kam sie bei den Wings auf einen Schnitt von 15,7 Punkten, sieben Rebounds, 3,6 Assists.

Sabally hatte mit Dallas die vergangene Saison auf dem elften und damit vorletzten Platz der WNBA abgeschlossen und die Playoffs verpasst.

Duell der WNBA-Champions Nyara Sabally und Leonie Fiebich in der Euroleague

Ihre jüngere Schwester Nyara Sabally hatte gemeinsam mit ihrer DBB-Teamkollegin Leonie Fiebich und New York Liberty den Titel in der US-Profiliga geholt. Nun standen sich die deutschen WNBA-Champions in der Euroleague gegenüber: Nyara Sabally schlug mit Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul am Mittwochabend Fiebich und Valencia BC 92:56 (44:26). Nyara Sabally kam gegen Valencia in 13:40 Minuten Einsatzzeit auf elf Punkte, Fiebich (22:09) verbuchte sechs Punkte.

Fenerbahce hat alle bisherigen sieben Spiele in der zweiten Gruppenphase gewonnen und spielt im April in Saragossa/Spanien im neu eingeführten Final-Six-Turnier um den Titel. Istanbul holte 2023 und 2024 die Euroleague-Krone durch den Sieg buchte der türkische Klib zugleich das Ticket für das Finalturnier.

Die beiden Nationalspielerinnen und Olympia-Teilnehmerinnen haben sich für die Pause in der WNBA wie viele andere Profis aus Nordamerika europäischen Teams angeschlossen. Nyara Sabally (24) ist dabei auf den Spuren ihrer älteren Schwester Satou unterwegs, die 26-Jährige hatte von 2020 bis 2023 für Fener gespielt und mit dem Klub unter anderem 2023 in der Königsklasse EuroLeague triumphiert.