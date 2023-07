Zurück in der Bundesliga Granit Xhaka schließt sich Leverkusen an Stand: 06.07.2023 18:33 Uhr

Bayer Leverkusen holt den Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka zurück in die Fußball-Bundesliga.

Der 30-Jährige absolvierte am Donnerstag seinen Medizincheck in Leverkusen und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Dies teilte der Klub mit. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge zwischen 15 und 25 Millionen Euro liegen. Am Mittwoch hatten die Leverkusener die Verpflichtung von Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach verkündet.

Für den rheinischen Nachbarn aus Gladbach spielte auch Xhaka von 2012 bis 2016 in der Bundesliga. Danach wechselte er für 45 Millionen Euro zu Arsenal, wo er fast immer Stammspieler und zwischenzeitlich auch Kapitän war. Für die Schweiz kam der aggressive Führungsspieler im zentralen Mittelfeld bei je zwei Welt- und Europameisterschaften zum Einsatz.