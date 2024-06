WDR-Sport DFB-Pokal: Leverkusen muss nach Jena, Münster empfängt Vizemeister Stand: 01.06.2024 18:49 Uhr

Die Erstrunden-Partien des DFB-Pokals 2024/25 stehen fest: Bayer Leverkusen muss zu Carl Zeiss Jena reisen, Preußen Münster empfängt den Vizemeister VfB Stuttgart. Und Rot-Weiss Essen spielt gegen RB Leipzig.

Das ergab die Auslosung in der Sportschau am Samstag (01.06.2024). "Losfee" war der langjährige Fußballprofi Nils Petersen. Ole Kittner, Sportchef von Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster, freute sich am Sportschau-Mikrofon auf den deutschen Vizemeister: "Der VfB Stuttgart spielt Champions League, das ist ein tolles Los." Die Erfahrungen der Preußen mit Top-Gegnern ist noch frisch: In der abgelaufenen Saison waren die Bayern in der 1. Runde zu Gast, Preußen schlug sich bei der 0:4-Niederlage durchaus beachtlich.

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball von Rot-Weiß Essen, muss sich ebenfalls mit einem Bundesligisten befassen: RB Leipzig wird an der Hafenstraße gastieren. "Sportlich natürlich eine Riesen-Herausforderung, aber auch ein sehr attraktives Los", sagte Steegmann im Ersten.

Die 1. Hauptrunde wird ab dem 16. August 2024 ausgetragen. Das Finale ist für den 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion geplant.

Die Erstrunden-Partien aller NRW-Klubs in der Übersicht

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

Preußen Münster - VfB Stuttgart

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

Arminia Bielefeld - Hannover 96

Bremer SV - SC Paderborn

Phönix Lübeck - Borussia Dortmund

Rot-Weiss Essen - RB Leipzig

SV Sandhausen - 1. FC Köln

Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach

VfR Aalen - FC Schalke 04