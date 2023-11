WDR-Sport Wooten rettet Preußen Münster ein Remis in Freiburg Stand: 12.11.2023 15:28 Uhr

Die erste Halbzeit dominiert, am Ende glücklich gepunktet: Durch ein Tor in der Nachspielzeit hat Preußen Münster eine Niederlage beim Drittliga-Schlusslicht SC Freiburg II gerade noch vermieden.

Von Peter Herrlich

Im Drittliga-Spiel beim SC Freiburg II verbuchten die Westfalen am Sonntagnachmittag ein 2:2 (0:0).

Die Preußen dominierten die Partie vor 3.271 Zuschauern im Dreisamstadion von Beginn an. Bereits in der ersten Spielminute hatte Münster eine große Chance zur Führung: Nach einem Aussetzer des Freiburger Torwarts Benjamin Uphoff legte Daniel Kyerewaa auf Malik Batmaz ab - dessen Schuss wurde aber vor der Torlinie noch geblockt.

Gäste fordern Foulelfmeter

Es folgten zahlreiche weitere Torchancen für Münster: Niko Koulis setzte eine Direktabnahme aus wenigen Metern neben das Tor (5. Minuete). In der 13. Minute forderten die Gäste einen Foulelfmeter, als Joel Grodowski im Freiburger Strafraum nach einem Stoß von Julian Stark zu Fall kam. Doch Schiedsrichter Leonidas Exuzidis bewertete die Szene nicht als Foul. Wenig später verzog Batmaz freistehend vor Freiburg-Keeper Uphoff (15.), in der 38. Minute köpfte aufgerückte Preußen-Verteidiger Simon Scherder köpfte den Ball nur knapp neben den rechten Pfosten des Freiburger Tores.

Lediglich der schwachen Münsteraner Chancenverwertung hatte es die Sportclub-U23 zu verdanken, dass es zur Halbzeitpause noch 0:0 stand. Mitte der ersten Halbzeit waren die Breisgauer zwar etwas besser ins Spiel gekommen, konnten aber in der Offensive nur wenige Akzente setzen.

In der zweiten Halbzeit gab es zunächst nur wenige Strafraum-Aktionen. Münster-Trainer Sascha Hildmann wechselte in der 66. Minute für Batmaz und Kyerewaa zwei frische Offensivspieler ein, nämlich Gerrit Wegkamp und Yassine Bouchama - und dann ging plötzlich Freiburg II in Führung: Eine Hereingabe von der linken Seite kam durch bis ins Zentrum zu Gabriel Pellegrino, der den Ball flach ins Tor schoss (69.).

Nur knapp drei Minuten später gelang den Gästen der Ausgleich: Nach einem gewonnenen Kopfballduell legte sich Joel Grodowski den Ball vor dem gegnerischen Strafraum zurecht und zog ab - sein Linksschuss aus etwa 18 Metern landete links im Netz des Freiburger Tores.

Spannende Schlussphase

In der spannenden Schlussphase hatte Freiburg II das bessere Ende für sich. Nach einem Münsteraner Ballverlust im Mittelfeld trieb Philip Fahrner den Ball und passte in den Strafraum zu Maximilian Breunig. Die Preußen-Abwehr konnte nicht energisch klären, und so brachte Breunig den Ball im zweiten Versuch per Rabona-Flanke zurück zu Fahrner, der zum 2:1 einschießen konnte.

Kurz danach hatte Münsters Bouchama Glück, dass er für ein rüdes Foul nur die gelbe Karte sah (87.). Und in der dritten Minute der Nachspielzeit schaffte Münster dann doch noch den Ausgleich: Alexander Hahn flankte, die Kopfball-Verlängerung von Wegkamp kam zu Andrew Wooten im Strafraum-Zentrum - und der Preußen-Stürmer schloss per Direktabnahme zum 2:2 ab. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Münster belegt nach dem Remis vorerst den elften Tabellenplatz der 3. Liga.

Münster nun im Westfalenpokal gefordert

Der nächste Gegner für die Preußen ist SpVgg Erkenschwick im Westfalenpokal. Das Landespokal-Spiel wird am 18. November um 13.00 Uhr angepfiffen. In der 3. Liga geht es für Münster am 26. November um 19.30 Uhr weiter, dann empfangen die Westfalen den FC Viktoria Köln im Preußenstadion.