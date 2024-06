WDR-Sport Windiges Wochenende in NRW: Fanzonen in Dortmund konnten erst später öffnen Stand: 15.06.2024 20:14 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Samstag vor Windböen in ganz NRW. Die Stadt Dortmund hat darauf reagiert und die Fanzonen später als geplant geöffnet.

Statt schon um 13 Uhr zu öffnen, durften die Fans am Samstag erst ab 17 Uhr auf die Public-Viewing-Flächen im Westfalenpark und auf dem Friedensplatz. Das Spiel zwischen Ungarn und der Schweiz wurde somit nicht gezeigt.

"Ob das Spiel um 18 Uhr (Spanien gegen Kroatien) in den Fan-Zonen gezeigt werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar", hatte es am Samstagmorgen in einer Pressemitteilung der Stadt Dortmund geheißen. Am frühen Samstagnachmittag gab die Stadt dann jedoch Entwarnung. Wie ein Sprecher dem WDR mitteilte, kann sowohl das Public Viewing im Westfalenpark als auch das am Friedensplatz stattfinden.

Keine Planänderungen in Köln und Gelsenkirchen

Auch in Köln und Gelsenkirchen ist man sich der Warnung des DWD bewusst. Anders als in Dortmund durften dort die Public Viewings aber bereits für die erste Partie des Tages öffnen.

Windböen am Samstag, wechselhaftes Wetter am Sonntag

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Samstag in ganz NRW vor Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 55 Stundenkilometern, die in exponierten Lagen sogar 65 Stundenkilometer erreichen können. Die Warnung gilt bis 18 Uhr.

Auswirkungen der Windstärke nach Beaufortskala

Am Samstagabend gibt es ab und zu einige Wolken, das Schauerrisiko ist aber gering - die Fußball-Fans beim Public Viewing wird's freuen. Am Sonntag müssen sie sich dagegen auf sehr wechselhaftes Wetter einstellen.

Denn nasse Phasen mit Schauern und vereinzelten kurzen Gewittern können sich rasch mit sonnigen Lücken und trockenen Phasen abwechseln. Die Schauertendenz falle laut der WDR-Wetterredaktion höher aus als heute. Deshalb, liebe Fans: Die Regenjacke beim Public Viewing nicht vergessen!

Unsere Quellen



Stadt Dortmund

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Köln

Deutscher Wetterdienst (DWD)

WDR-Wetterredaktion

