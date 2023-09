3. Liga Wie der MSV Duisburg "kurzfristig" den Erfolg zurückholen will Stand: 19.09.2023 10:29 Uhr

Nach der Entlassung von Trainer Torsten Ziegner übernehmen vorerst U19-Coach Engin Vural und MSV-Urgestein Branimir Bajic den im Dauer-Krisenmodus befindlichen Klub aus Duisburg.

Die Alarmglocken schrillen wieder in Meiderich. Wobei sie in den letzten Spielzeiten des Ruhrpottklubs eigentlich nie aufgehört haben zu schrillen. Es ist weit über drei Jahre her, dass der MSV Duisburg in der 3. Liga einen einstelligen Tabellenplatz belegt hat – das gelang nur in der ersten Saison (19/20, Platz fünf) nach dem Abstieg aus der Zweitklassigkeit. Drei Punkte fehlten damals zum Wiederaufstieg.

Ein Szenario, das aktuell nur noch in den kühnsten Duisburger Träumen auftauchen dürfte. Denn aktuell fehlen den darbenden "Zebras" nach dem verpatzten Saisonstart unter Ex-Trainer Torsten Ziegner deutlich mehr als drei Punkte zur Spitze der Liga. Die noch sieglosen Duisburger bilden mit nur drei Zählern das Tabellenschlusslicht.

U19-Trainer Vural hilft erstmal ohne konkrete "Laufzeit"

Kein Wunder also, dass der MSV erstmal versucht, kurzfristig wieder in die Spur zu finden, um sich anbahnende Gedanken an den Super-GAU – einen Sturz in die Viertklassigkeit – schon im Keim zu ersticken.

Das ließ der MSV Duisburg vor dem Spiel am Samstag (23.09.2023, 14 Uhr) beim NRW-Konkurrenten Viktoria Köln durchblicken. In der Mitteilung, dass nach der Ziegner-Entlassung erst einmal U19-Trainer Engin Vural das Team auf die Partie vorbereiten wird, hieß es: "Wir haben uns darauf verständigt, jetzt nicht über Laufzeiten zu sprechen, sondern kurzfristig den Erfolg zurückholen zu wollen."

Die Tür für ein längeres Engagement bei den Profis, das über den Status als Interimstrainer hinausgeht, ist also bei entsprechenden Ergebnissen für den 38-Jährigen offen. Sportchef Ralf Heskamp bezeichnete diese Variante jedenfalls gegenüber der "WAZ" als "Option". Vural selbst wollte so weit aber noch nicht denken: "Mein Fokus liegt derzeit ausschließlich auf dem Spiel in Köln."

Bajic nimmt erneuten Anlauf als Duisburger Co-Trainer

Die Duisburger Legende Branimir Bajic trainiert ab sofort gemeinsam an der Seite von Engin Vural die Profis des MSV.

Zusammenarbeiten wird Vural, der seit 2010 im Duisburger Nachwuchsleistungszentrum engagiert ist, mit dem bisherigen Trainerteam. Dieses wird allerdings noch ergänzt durch das MSV-Urgestein Branimir Bajic. Er absolvierte einst als Aktiver 228 Pflichtspiele für Duisburg (22 Tore, acht Assists) und wurde 2018 zum Karriereende auf der "MSV-Legendwand" verewigt.

Bajics (Re-)Installation als Co-Trainer ist für den Bosnier eine Rückkehr ins Rampenlicht. Denn der ehemalige Kapitän stand bereits zwischen 2020 und 2022 als Trainerassistent an der Seitenlinie. Im Mai 2022 hatte er aus familiären Gründen seinen Dienst als Ziegners Co-Trainer quittiert und eine Hintergrundfunktion als Scout übernommen.

Auf die Führungsqualitäten des ehemaligen Innenverteidigers kommt es jetzt nicht mehr auf dem Platz, sondern in der Kabine an, um das Team aus Talenten und Routiniers zu einer Einheit zu formen – eine Einheit, die den MSV vielleicht nicht nur "kurzfristig" aus dem Dauer-Krisenmodus führen kann.