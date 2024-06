WDR-Sport Wetter zum EM-Achtelfinale: Regen und Gewitter wohl erst danach Stand: 29.06.2024 09:37 Uhr

Laut Wetter-Vorhersage bleibt es während des WM-Achtelfinales in NRW wohl meist trocken. Regen gibt es eher danach - nachts auch Gewitter, Starkregen und Hagel.

Die DFB-Elf ist bislang ungeschlagen, das Wetter endlich sommerlich - das sorgt bei der Fußball-EM für beste Stimmung unter den deutschen Fans. Sie alle fiebern der Partie am Samstagabend entgegen, wenn die deutsche Nationalmannschaft in Dortmund gegen Dänemark antritt. Die Sorgen vom Freitag, dass es schon während des Achtelfinals heftige Gewitter geben kann, haben sich vorerst zerschlagen.

Wetter in NRW: Während des Achtelfinales wohl trocken

Meteorologe Jürgen Vogt

Es sehe derzeit so aus, dass es "während des Spiels Deutschland-Dänemark in NRW erstmal meist trocken bleibt", sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt am Samstagmorgen. In der Südosthälfte von NRW, also von der Eifel bis an die Weser, könne es danach aber nass werden. Auch Gewitter ziehen später auf.

Nach derzeitigem Stand der Vorhersagemodelle zieht im Laufe des Abends aus Frankreich ein Gewitterkomplex auf, der zuerst vor allem im Saarland, Rheinland-Pfalz und später auch weiten Teilen Hessens teils schwere Gewitter mit Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel bringt.

Kurz vor oder um Mitternacht erreichen die Ausläufer des Gewitterkomplexes auch Nordrhein-Westfalen.

Jürgen Vogt, WDR-Meteorologe

Diese betreffen zunächst die Eifel, später reichen sie dann vom Siebengebirge übers Oberbergische und Teile Südwestfalens bis an die Weser. "Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen scheint nach derzeitigem Stand das Hochsauerland und Siegen-Wittgenstein zu werden, wo die Modelle die intensivsten Wolkenbrüche erwarten", sagt Vogt.

"Dabei sind durchaus Unwetter möglich, wie wir sie gerade im Kreis Lippe erlebt haben - mit Regenmengen bis an die 100 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit", so der Meteorologe.

Regenmassen beim Spiel Türkei-Georgien

Starker Regen im Stadion in Dortmund beim Spiel Türkei gegen Georgien

Am 18. Juni gab es auch schon während der EM-Veranstaltungen eine Unwetter-Gefahr - und teils heftigen Regen. Die Fanzonen in Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen blieben vorsorglich geschlossen. Im Stadion Dortmund kämpften Ordner während des Spiels der Türkei gegen Georgien gegen die Wassermassen.

Public-Viewing- Verantwortliche überwachen Wetterlage

Trotz der Entwarnung für das Spiel am Samstagabend haben die Verantwortlichen der großen Public-Viewing-Veranstaltungen in NRW die Wettervorhersagen stets im Blick. Die Wetterlage werde fortlaufend überwacht, sagte ein Sprecher der Stadt Düsseldorf am Freitag.

Notfallkonzepte, falls Regen und Gewitter zu stark werden, seien Teil des allgemeinen Sicherheitskonzeptes zur EM 2024, hieß es aus Essen. In der Koordinierungsstelle der Stadt werde am Samstagabend zudem eine Kontaktperson des Deutschen Wetterdienstes sitzen - "somit ist eine Versorgung mit den aktuellsten Wetterdaten sichergestellt", sagte ein Sprecher der Stadt.

Aus Wuppertal hieß es am Freitag: "Wir feiern am Samstag unseren großen Stadtgeburtstag zum 95., und wir gehen nicht davon aus, dass wir schlechtes Wetter haben", sagte ein Sprecher und lachte. Wegen des Festes gebe es bis Sonntagmorgen um 4 Uhr einen Krisenstab, der die Wetterlage im Blick habe.

Sollten Gewitter aufziehen: Schutz suchen

Wer am Abend unterwegs ist, sollte auch selbst das Handy im Blick behalten, um auf Unwetterwarnungen schnell reagieren zu können. "Sollten Gewitter aufziehen, dann suchen Sie bitte rechtzeitig Schutz in geschlossenen Räumen oder Fahrzeugen", sagt Vogt.

"Schauen Sie das Spiel in einer Public-Viewing-Zone, dann informieren Sie sich bereits vorher, wo Sie am schnellsten Schutz finden - das heißt geschlossene Räume. Dixie-Toiletten und Bushaltestellenhäuschen funktionieren nicht als Blitzschutz."