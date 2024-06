WDR-Sport Wetter zum EM-Achtelfinale mit Regen und Gewitter Stand: 29.06.2024 18:14 Uhr

Laut Wetter-Vorhersage wird es während des WM-Achtelfinales in NRW nass. Auch Gewitter sind zu erwarten.

Die DFB-Elf ist bislang ungeschlagen, das Wetter endlich sommerlich - das sorgt bei der Fußball-EM für beste Stimmung unter den deutschen Fans. Sie alle fiebern der Partie am Samstagabend entgegen, wenn die deutsche Nationalmannschaft in Dortmund gegen Dänemark antritt. Doch zum Achtelfinalspiel kommt ein Wetterumschwung. In NRW wird es nass und gewittrig.

Wetter in NRW: Während des Achtelfinales wird es nass

WDR-Meteorologe Jürgen Vogt

Nach den neuesten Wettermodellen ziehen ab 21 Uhr Schauer und Gewitter von den Niederlanden und Belgien nach NRW. "Die Intensität der Gewitter sieht dabei allerdings etwas moderater aus.", sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt. Trotzdem sollten die Gewitter nicht unterschätzt werden.

Ein intensiver Gewittercluster würde laut Vogt rund um Mitternacht auf Deutschland treffen, mit seinem Zentrum jedoch eher über Hessen ziehen. "Das würde für den Südosten NRWs bedeuten, dass wir davon eher gestreift werden."

Dennoch seien in der Nacht "durchaus Unwetter möglich, wie wir sie gerade im Kreis Lippe erlebt haben - mit Regenmengen bis an die 100 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit", so der Meteorologe.

Regenmassen beim Spiel Türkei-Georgien

Starker Regen im Stadion in Dortmund beim Spiel Türkei gegen Georgien

Am 18. Juni gab es auch schon während der EM-Veranstaltungen eine Unwetter-Gefahr - und teils heftigen Regen. Die Fanzonen in Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen blieben vorsorglich geschlossen. Im Stadion Dortmund kämpften Ordner während des Spiels der Türkei gegen Georgien gegen die Wassermassen.

Public-Viewing- Verantwortliche überwachen Wetterlage

Die Verantwortlichen der großen Public-Viewing-Veranstaltungen in NRW haben in jedem Fall die Wettervorhersagen stets im Blick. Die Wetterlage werde fortlaufend überwacht, sagte ein Sprecher der Stadt Düsseldorf am Freitag.

Notfallkonzepte, falls Regen und Gewitter zu stark werden, seien Teil des allgemeinen Sicherheitskonzeptes zur EM 2024, hieß es aus Essen. In der Koordinierungsstelle der Stadt werde am Samstagabend zudem eine Kontaktperson des Deutschen Wetterdienstes sitzen - "somit ist eine Versorgung mit den aktuellsten Wetterdaten sichergestellt", sagte ein Sprecher der Stadt.

Aus Wuppertal hieß es am Freitag: "Wir feiern am Samstag unseren großen Stadtgeburtstag zum 95., und wir gehen nicht davon aus, dass wir schlechtes Wetter haben", sagte ein Sprecher und lachte. Wegen des Festes gebe es bis Sonntagmorgen um 4 Uhr einen Krisenstab, der die Wetterlage im Blick habe.

Sollten Gewitter aufziehen: Schutz suchen

Wer am Abend unterwegs ist, sollte auch selbst das Handy im Blick behalten, um auf Unwetterwarnungen schnell reagieren zu können. "Sollten Gewitter aufziehen, dann suchen Sie bitte rechtzeitig Schutz in geschlossenen Räumen oder Fahrzeugen", sagt Vogt.

"Schauen Sie das Spiel in einer Public-Viewing-Zone, dann informieren Sie sich bereits vorher, wo Sie am schnellsten Schutz finden - das heißt geschlossene Räume. Dixie-Toiletten und Bushaltestellenhäuschen funktionieren nicht als Blitzschutz."