WDR-Sport Westfalenpokal: Arminia und Rödinghausen souverän im Viertelfinale

Westfalenpokal: Arminia und Rödinghausen souverän im Viertelfinale Stand: 10.10.2023

Drittligist Arminia Bielefeld und der SV Rödinghausen aus der Regionalliga haben ihre Aufgaben im Achtelfinale des Westfalenpokals souverän gelöst und treffen nun im Viertelfinale aufeinander.

Von Thorsten Rosenberg

Die Arminia gewann am Dienstagabend gegen den Landesligisten SuS Westenholz mit 5:0 (2:0). Der SV Rödinghausen gab sich gegen Bezirksligist Spvg Steinhagen ebenfalls keine Blöße und gewann mit 5:0 (4:0) . Im Viertelfinale, das zwischen dem 13. Oktober und 24. November ausgetragen wird, kommt es damit zum Duell zwischen den beiden Siegermannschaften in Bielefeld.

Der Drittligist aus Bielefeld hatte sich in den ersten beiden Partien mehr schlecht als recht in die jeweils nächste Runde gekämpft. Beim Bezirksligisten SG FA Herringhausen/Eickum gab es ein 2:0 (1:0), in Runde zwei war es beim Oberligisten Victoria Clarholz beim 2:1 (1:1) noch knapper.

Gegen den Landesligisten SuS Westenholz - zuvor souveräner Sieger gegen die Ligakonkurrenten TuS Tengern (5:1) und FC Bad Oeynhausen (3:1) - traten die Bielefelder nun am Dienstagabend in der Arena des SC Verl an - dort, wo die Kniat-Elf vor genau einer Woche in der Liga mit 1:3 gegen den SCV verloren hatte.

Und auch die Partie gegen den Underdog aus Westenholz begann mit einem Paukenschlag: Es waren keine zwei Minuten gespielt, da tauchte Marius Franz frei vor dem Arminen-Tor auf, doch DSC-Keeper Jonas Kersken konnte den Schuss aus dreizehn Metern halbrechter Position parieren.

Nach dem Schreckmoment Arminia klar überlegen

Danach aber übernahmen die Bielefelder vor 3.020 Zuschauern an der Verler Poststraße das Spielgeschehen. Und die Schwarz-Weiß-Blauen, die an diesem Abend in roten Jerseys agierten, belohnten sich nach 13 Minuten mit der Führung durch Manuel Wintzheimer, der von Leandro Putaro gut in Szene gesetzt worden war.

In der Folge versäumte es der Favorit, das Ergebnis hochzuschrauben. Besonders knapp war es bei einem Kopfball von Niklas Shipnovski, der aus kurzer Distanz per Kopf nur das Gebälk des SuS-Tores traf (32.).

Wintzheimer trifft und holt Elfmeter raus

Der Drittligist benötigte einen Elfmeter für das zweite Tor. Wintzheimer war von Tim Wunsch gefoult worden, Putaro ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte trocken ins untere rechte Eck (36.).

Nach dem Wechsel ließen bei dem wacker kämpfenden Underdog aus Westenholz immer mehr die Kräfte nach, die Arminia hatte alles im Griff. Und erneut war es die Kombination Wintzheimer-Putaro, die für das dritte DSC-Tor sorgte. Eine Hereingabe von links verwandelte Putaro aus vier Metern zentraler Position zur endgültigen Entscheidung (59.).

Niklas Shipnovski (61.) nach einem langen Ball von Leon Schneider und Tom Geerkens (68.) mit einem Flachschuss aus 17 Metern in das linke untere Eck sorgten für den Endstand.

Rödinghausen in Steinhagen ohne Probleme

Regionalligist SV Rödinghausen musste im Achtelfinale bei der Sportvereinigung Steinhagen ran. Die Wiehenelf wurde im Cronsbachstadion ihrer Favoritenrolle gerecht und lag nach einer halben Stunde bereits nach Treffern von Simon Engelmann (2.), Luca Horn (23.) und Patrick Kurzen (29.) mit 3:0 in Front. Leon Tia erhöhte noch vor der Pause (37.).

Die Partie war längst entschieden und hatte in Hälfte zwei mit dem zweiten Tor von Engelmann (60.) einen weiteren Höhepunkt.

SVR-Coach Rump kehrt auf die "Alm" zurück

Damit kehrt SVR-Trainer Carsten Rump im Viertelfinale auf die "Alm" zurück. Der 42-Jährige war lange bei der Arminia als Spieler aktiv (vornehmlich für das Reserve-Team), außerdem zwei Jahre lang Co-Trainer und zwischenzeitlich zweimal Interimscoach der Profimannschaft.

Mittwoch vier weitere Partien, Verl und Münster erst später

Am Mittwoch geht das Achtelfinale mit vier Partien weiter: Spvgg Erkenschwick (OL) gegen SpVgg Vreden (OL), SG Wattenscheid 09 (OL) gegen ASC 09 Dortmund (OL), SC Neheim (VL) gegen den Regionalligisten SV Lippstadt 08 (jeweils um 19 Uhr) sowie das Duell der Westfalenligisten SV Westfalia Soest gegen den RSV Meinerzhagen (19.30 Uhr).

Am Mittwoch, 18. Oktober, kommt es um 19 Uhr zum Duell SC Wiedenbrück (RLW) gegen den SC Verl (3. Liga), bevor die Runde am 24.10. mit der Partie Preußen Münster (3. Liga) gegen den SC Vestia Disteln (LL) abgeschlossen wird (19.30 Uhr).