WDR-Sport Vor Poldi-Abschiedsspiel: Messerangriff in Kölner City

Vor dem Abschiedsspiel von Lukas Poldolski im Kölner Stadion hat es in der Innenstadt Randale und Gewalttaten gegeben. Ein polnischer Fußballfan wurde niedergestochen.

Fans und Hooligans von Podolskis aktuellem Klub Górnik Zabrze in Polen haben sich am frühen Abend in der Kölner Innenstadt Jagdszenen mit der Polizei geliefert. In der Domumgebung wurden Polizisten durch Flaschenwürfe verletzt, die Hooligans zündeten Böller und Bengalos.

Hooligan mit Messer verletzt

Polizeieinsatz in Köln zwischen Dom und Hohe Straße

Bei einer Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe wurde ein polnischer Fan mit einem Messer verletzt. Laut Polizei wurden die Anhänger des polnischen Klubs dann doch nach in Richtung Stadion geleitet, wo um 20:45 Uhr das Spiel beginnen soll.

