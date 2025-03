WDR-Sport Volleyball: Niederlagen für Ladies in Black und USC Münster Stand: 08.03.2025 21:36 Uhr

Die Ladies in Black Aachen haben am 26. Spieltag der Volleyball-Bundesliga die dritte Pleite in Folge kassiert. Auch der USC Münster ging leer aus.

Die Aacherinnen unterlagen am Samstagabend dem Dresdner SC in fremder Halle glatt mit 0:3 (19:25, 18:25, 23:25). Es war die 18. Saisonniederlage im 23. Spiel.

Sportlich war die Partie für die Ladies in Black nicht mehr relevant, denn als Tabellenachte sind sie trotzdem für den Playoffs qualifiziert. Ihr Saisonziel haben die Aachenerinnen damit erreicht.

Keine sportlichen Absteiger

Neunter - und damit Letzter - ist Schwarz-Weiß Erfurt, die die Ladies in Black aber nicht mehr von Platz acht verdrängen können. Einen sportlichen Absteiger gibt es in dieser Saison in der Volleyball-Bundesliga nicht.

Dresden steht mit 18 Siegen und fünf Niederlagen auf Rang drei und kämpft noch um eine bessere Ausgangslage für die Playoffs. Am letzten Spieltag der Hauptrunde empfamgen die Ladies in Black am kommenden Samstag (15.03.2025, 18 Uhr) Tabellenführer Schweriner SC, gleichzeitig der mögliche Gegner in den Playoffs.

Münster verliert gegen Potsdam

Einen Platz über den Ladies in Black steht der USC Münster. Auch der USC musste am Samstag eine Niederlage einstecken. Gegen den SC Potsdam unterlag Münster in eigener Halle mit 1:3 (19:25, 29:27, 18:25, 21:25). Es war die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.

Münster wird die Hauptrunde sicher auf Rang sieben beenden und steht nun bei 21 Punkten bei sieben Siegen und 16 Niederlagen. Potsdam springt mit nun 38 Punkten auf Rang vier. Die Hauptrunde endet für den USC Münster am kommenden Samstag (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim MTV Stuttgart.

