WDR-Sport Volleyball, Frauen-Bundesliga: Münster gewinnt Kellerduell

Volleyball, Frauen-Bundesliga: Münster gewinnt Kellerduell Stand: 28.10.2023

USC Münster schlägt Ladies in Black Aachen in der Volleyball-Bundesliga der Frauen.

Im Duell zweier bis dahin siegloser Mannschaften hat der USC Münster in der Volleyball-Bundesliga der Frauen am Samstag (28.10.2023) klar die Oberhand gegen die Ladies in Black Aachen behalten. 3:0 hieß es am Ende für den USC, der damit den ersten Saisonsieg feierte.

Nachdem Münster den ersten Satz mit 25:9 klar gewonnen hatte, blieb Aachen in den beiden anderen Durchgängen dran, musste sich aber mit 19:25 und 21:25 geschlagen geben. Ohne Sieg und Satzgewinn bleibt Aachen Letzter.