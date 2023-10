WDR-Sport Viktoria Köln unterliegt bei Waldhof Mannheim Stand: 07.10.2023 15:56 Uhr

Viktoria Köln ist vorerst auf den Relegationsplatz zur 3. Liga gesprungen. Bei Waldhof Mannheim kamen die Kölner spät noch zu einem Remis.

Viktoria Köln hat sich am Samstag (07.10.2023) bei Waldhof Mannheim ein spätes 1:1 (0:1) gesichert und ist damit vorerst auf den Relegations zur 2. Bundesliga gesprungen. Charles-Jesaja Herrmann brachte Mannheim in Führung (48.), David Philipp traf für die Viktoria (88.). Köln ist mit 16 Punkten nun Dritter. Allerdings können Regensburg, Saarbrücken, Aue und Ingolstadt im lauf des Wochenendes noch vorbeiziehen.

Torlose erste Hälfte

Die Gastgeber hatten die erste Chance der Partie: Kelvin Arase war plötzlich links frei durch, sein Querpass in die Mitte geriet aber zu ungenau (10.). Der agile Arase wurde nur vier Minuten später beim Abschluss abgeblockt. Von Viktoria kam wenig nach vorne, immerhin schafften es die Kölner nach einer Viertelstunde defensiv etwas besser zu stehen.

Das Spiel nahm sich nun eine größere Ruhepause, was Chancen anging. Viele Zweikämpfe und viele kleine Fouls störten den Spielfluss. Erst kurz vor der Pause gab es wieder mehr zu sehen - und erneut war es der Waldhof: Minos Gouras scheiterte am stark regierenden Kevin Rauhut (41.). So ging es durchaus etwas glücklich für Köln torlos in die Pause.

Philipp rettet Viktoria das Remis

Dieses Remis hielt aber nur drei Minuten im zweiten Durchgang: Einen schönen Steckpass von Fridolin Wagner nutzte Herrmann zur Führung für die Gastgeber. Viktoria antwortete fast im Gegenzug: David Philipp fand seinen Meister im herausragend parierenden Jan-Christoph Bartels im Mannheimer Tor. Kurz danach rette die Latte die Waldhof-Führung (54.).

Doch auch Mannheim versteckte sich nicht: Weder Donny Bogicevic (60.) noch Arase (65.) konnten große Chancen zum zweiten SV-Treffer nutzen. Die Gastgeber verteidigten im Anschluss clever, Viktoria fehlte es an Ideen und Durchschlagskraft. Dann jedoch patzte die SV-Abwehr und ließ eine Hereingabe durch den Strafraum laufen: Philipp nutzte das eiskalt zum späten Ausgleich.