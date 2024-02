WDR-Sport Viktoria Köln - neue Stärke nach Systemumstellung Stand: 08.02.2024 13:19 Uhr

Bei Viktoria Köln läuft's wieder rund. Zuletzt konnten die rechtsrheinischen Kölner zwei Siege in Serie feiern. Was auch mit einer Systemumstellung zu tun hat.

Es gibt angenehmere Momente im Leben eines Fußballers, als in einem Stadion zu stehen, dessen Zuschauerschaft wütend und aufgebracht ist. So geschehen ist es Viktoria Köln am vergangenen Samstag. Eigentlich hatten die Höhenberger allen Grund zur Freude. Schließlich war ihnen gerade bei Arminia Bielefeld ein äußerst wertvoller 2:0-Sieg gelungen.

Doch natürlich waren auch die rechtsrheinischen Kölner nicht taub und hörten die wütenden Fan-Reaktionen auf der Gastgeberseite. Mit der fünften Niederlage in Serie war die ambitionierte Arminia - vor zwei Jahren noch Bundesligist - ganz nah ans Tabellende der Dritten Liga gerutscht.

Leistungssteigerung, Systemwechsel

So etwas lässt einen nicht unberührt - trotzdem überwog bei der Viktoria aber natürlich die Freude über den Sieg und die Leistungssteigerung, die das Team in den letzten Wochen hingelegt hat. Nach der 1:3-Niederlage in Essen hatte Trainer Olaf Janßen reagiert und seine Abwehr von einer Dreier- auf Viererkette umgestellt.

Neben den beiden gesetzten Innenverteidigern Lars Dietz und Michael Schultz kamen auf den Außen der quirlige Simon Handle und Sidney Lopes Cabral zum Einsatz. Beide überzeugten mit viel Geschwindigkeit und sicherem Passspiel.

Neuzugang überzeugt

Gerade der jüngst vom Ost-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt verpflichtete Cabral überzeugte enorm. Für Stefan Küsters kein Wunder: "Wir hatten ihn ja schon länger auf dem Schirm und wollten ihn schon im Sommer holen. Er hat schon eine enorme Qualität und ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen", meinte der Viktoria-Sportchef im Kölner Stadtanzeiger.

Zwar steht die Viktoria mit ihren 32 Zählern nunmehr quasi Jenseits von Gut und Böse in der Tabelle, dennoch erleichtern die jüngsten Erfolge die Arbeit des Coaches sehr. "Ich bin total glücklich mit dem Team. Die Mentalität stimmt", so Janßen.

Volles Programm in den nächsten Tagen

Und ein gewisses Polster ist auch deshalb nicht schlecht, weil in den kommenden Tagen ein massives Programm auf die Viktoria zukommt: Am Freitag (09.02.2024) gastiert die junge Zweitvertretung von Borussia Dortmund II in Köln.

Am Aschermittwoch reist die Viktoria zum Viertelfinale des Mittelrheinpokals zu Viertliga-Tabellenführer Alemannia Aachen, anschließend stehen innerhalb einer Woche die Begegnungen beim MSV Duisburg, gegen Saarbrücken und Sandhausen auf der Agenda.