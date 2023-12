3. Liga Viktoria Köln beendet Sieglos-Serie gegen Schlusslicht Stand: 17.12.2023 21:23 Uhr

Nach drei Niederlagen und zwei Remis hat Viktoria Köln in der 3. Liga wieder einen "Dreier" eingefahren. Die Kölner gewannen am Sonntag gegen die U23 des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg mit 2:0 (1:0).

Nach fünf Spielen ohne Sieg fällt ein Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht der Liga am ehesten in die Kategorie Pflichtsieg. Die Kölner traten entsprechend auf und gaben in der 5. Minute durch Stefano Russo von der Strafraumgrenze einen ersten Warnschuss ab, der das Ziel noch verfehlte.

Marseiler kann unbedrängt flanken und Becker trifft

Die Warnung kam bei den Gästen offenbar nicht an. Viel zu sorglos ließen sie die Hausherren rund um den Strafraum agieren, als Luca Marseiler sich den Ball in der 11. Minute in aller Ruhe zurechtlegen konnte und mit seiner Flanke den Kopf von André Becker vor dem Tor fand. Der hatte aus kurzer Distanz keine Mühe, die Viktoria in Führung zu bringen.

Der Treffer schien Becker kreativ zu beflügeln. Als er in der 24. Minute von Patrick Koronkiewicz vor dem Tor bedient wurde, versuchte er es per Fallrückzieher. Sehenswert, aber letztlich harmlos, weil der Ball genau in die Arme vom Freiburger Schlussmann Sebastian Hornung flog.

Freiburger in der Offensive weitgehend harmlos

Die Freiburger brachten es dagegen nur auf eine gefährliche Strafraumaktion in der 32. Minute, als Franci Bouebari scharf vors Kölner Tor flankte. Zählbares brachte die Hereingabe indes nicht.

Kurz nach dem Seitenwechsel brannte es nach einem Eckball im Freiburger Strafraum bereits wieder lichterloh, doch letztlich musste SC-Keeper Hornung nicht eingreifen, weil seine Vorderleute gleich mehrere Schüsse abblockten. Die Gäste verlagerten das Spiel aber anschließend mehr in die Kölner Hälfte und attackierten die Hausherren früh - Chancen sprangen dabei keine heraus.

Engelhardt-Pass leitet zweiten Kölner Treffer ein

Die Domstädter lauerten ihrerseits auf Kontersituationen. Das 2:0 durch David Philipp hatten sie in der 57. Minute aber keinem Konter, sondern einem punktgenauen Pass von Florian Engelhardt zu verdanken. Der 20-Jährige bediente Philipp im Strafraum, und der baute die Führung mit einem Schuss ins lange Eck aus.

Eine Freiburger Aufholjagd deutete sich zu keinem Zeitpunkt an. Zu den gefährlicheren Abschlüssen der Gäste zählte in der 73. Minute ein Fernschuss von Luca Marino, der am linken Pfosten vorbeistrich (73.).

Zum Abschluss des Wettkampfjahres tritt die Viktoria am kommenden Mittwoch beim SC Verl an (19 Uhr). Die Verler gehören noch zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten, haben zuletzt aber Niederlagen in Münster (1:3) und zu Hause gegen Ulm (0:3) kassiert.