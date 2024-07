WDR-Sport VfL Bochum verliert Testspiel gegen Spezia Calcio Stand: 30.07.2024 20:04 Uhr

Der VfL Bochum hat sein Testspiel gegen das italienische Team in Brixen Calzio Spezia verloren.

Der Fußball-Bundesligist unterlag im Rahmen seines Trainingslagers in Gais in Südtirol mit 1:3 (1:1). Bernardo (14. Minute) hatte die Führung der Mannschaft aus der Serie B durch Salvatore Elia (12.) ausgeglichen. Der Stürmer (82.) legte später nach. Bochums Ibrahima Sissoko (90. +1) traf zum Endstand ins eigene Tor.

Peter Zeidler, Trainer des VfL Bochum

Bochum bleibt noch bis zum Sonntag in der Region um Bruneck am Kronplatz. Am Samstag bestreitet das Team von Peter Zeidler ebenfalls in Brixen ein Blitzturnier gegen den Champions-League-Teilnehmer FC Bologna und den FC Südtirol. Spielzeit ist dann jeweils 2x30 Minuten.