WDR-Sport VfL Bochum - Start verpatzt, Fokus auf Stuttgart Stand: 14.08.2023 11:14 Uhr

Nach dem Pokal-Aus in Bielefeld muss der VfL Bochum einen verkorksten Saisonstart konstatieren. Der Blick geht aber nach vorn - in die Bundesliga. Auf den VfB Stuttgart.

So richtig wussten sie beim VfL Bochum am Tag nach den Pokalaus nicht wohin mit sich. Die Niederlage bei Drittligist Arminia Bielefeld (2:2, Aus im Elfmeterschießen) war natürlich total unnötig. Weil der VfL über weite Strecken die Partie im Griff gehabt hatte. Aber vorn zu wenig Durchschlagskraft entwickelt hatte. Und der Gegner einfach effizienter war.

"Es hat sich auf dem Platz komisch angefühlt", gab Anthony Losilla am Tag danach gegenüber "Reviersport" zu. Der Kapitän hatte sich zur Entspannung auf das Vereinsgelände begeben und war Zaungast beim Pokalspiel der VfL-Frauen (3:2 gegen Fortuna Köln). "Wir hatten den Gegner anders erwartet und vrauchten einige Zeit, uns darauf einzustellen", so Losilla.

Fehlende Effizienz ganz vorn

In der Tat legte der VfL nach dem schnellen 0:2-Rückstand zu, drängte vor allem in der zweiten Halbzeit vehement auf den Siegtreffer - der aber nicht fiel. "Da fehlte uns sicherlich Effizienz, wir haben uns nicht genügend klare Torchancen herausgespielt", fand Losilla.

So blieb unter dem Strich eine vermeidbare Niederlage, das Aus im Pokal und damit auch einer weiteren möglichen Einnahmequelle. Der Fokus richtet sich also ab sofort voll und ganz auf die Bundesliga. Und den ersten Gegner am Samstag: den VfB Stuttgart. Losilla findet: "Es war kein gutes Spiel, aber es gab auch genug gute Sachen in der Vorbereitung, sodass wir sagen können, dass wir bereit sind für den VfB Stuttgart."

Dreierkette mit neuen Abwehrspielern

Diese Partie wird vielleicht schon mehr Aufschluss darüber geben, ob die neu eingeführte Dreierkette in der VfL-Abwehr das Maß der Dinge sein kann. Mit den drei Neuen Felix Passlack, Noah Lossli und Bernardo haben die Bochumer in der Defensive Qualität dazugewonnen - sie müssen ihre Stärken jetzt in der Liga beweisen.

Das gilt auch für die Mittelfeld-Zugänge Lukas daschner (St. Pauli) und Moritz-Broni Kwarteng (1. FC Magdeburg), die als Top-Zweitligaspieler den Weg zum VfL fanden. Eigentlich sollten die Bochumer spielerisch an Qualität dazugewonnen haben.

"Geht nur mit mannschaftlicher Geschlossenheit"

Die Niederlage in Bielefeld passierte trotzdem. Weil der Gegner grifffiger, zweikampfstärker als der VfL war. "Da, wo wir eigentlich stark sind, auf zweite Bälle zu gehen, waren sie besser als wir. Der Gegner war immer schneller", analysierte Trainer Thomas Letsch. und fügte mit Blick auf Stuttgart an: "Ohne mannschaftliche Geschlossenheit und hohem Einsatz von allen wird es in der Liga für uns nicht gehen."