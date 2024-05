WDR-Sport Düsseldorfer Hockey-Damen erreichen DM-Endspiel Stand: 18.05.2024 20:35 Uhr

Die Damen vom Düsseldorfer HC stehen im Endspiel der deutschen Feldhockey-Meisterschaft in Bonn.

Der DHC gewann am Samstag sein Halbfinale gegen den Club an der Alster mit 3:0 (1:0). Zweimal Mabel Brands (28./41. Minute) und Lilly Stoffelsma (32.) trafen für den Meister von 2022. "Wir haben nicht immer gut gespielt, aber die Tore gemacht und das ist wichtig", sagte die niederländische Doppel-Torschützin.

Zuvor hatte Rot-Weiss Köln sein Halbfinale mit 2:3 im Penaltyschießen gegen den Titelverteidiger vom Mannheimer HC verloren. Jule Fischer vergab als zehnte Schützin den entscheidenden Penalty, zuvor hatte die Spanierin Lucia Jiménez für den MHC getroffen. "Die Mädels haben alles richtig gemacht und hätten es heute echt verdient gehabt, das Ding zu ziehen", sagte Kölns Trainer Markus Lonnes, dessen Team 2016 zuletzt im Finale stand. Beim 1:1 (1:0) nach 60 Minuten hatte Emma Boermans (6.) die Führung erzielt, Nationalspielerin Stine Kurz (32.) glich per Strafecke für Mannheim aus.

Damit kommt es an diesem Sonntag (11.30 Uhr) wie schon vor zwei Jahren in Bonn zum Finale zwischen Düsseldorf und Mannheim. "Ich habe ein gutes Gefühl für morgen", meinte Brands. Im parallel in Mülheim stattfindenden "Playinn" ist Gastgeber Uhlenhorst mit 1:2 (0:1) an den Zehlendorfer Wespen aus Berlin gescheitert und damit in die 2. Bundesliga Nord abgestiegen.

Krefelder Männer scheitern an Mannheim

In der Meisterschaftsrunde der Männer schied der Crefelder HTC im Halbfinale aus. Die Krefelder verloren gegen den Mannheimer HC am Samstag mit 0:2 (0:1). Damit ist keine NRW-Mannschaft mehr im Wettbewerb vertreten.