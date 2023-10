WDR-Sport VfL Bochum bleibt nach spätem Gegentreffer im Tabellenkeller Stand: 28.10.2023 11:55 Uhr

Zweimal hat der VfL Bochum die Abstiegszone im Duell mit dem FSV Mainz verlassen - aber nur in der Blitztabelle. Am Ende gab der VfL den ersten Saisonsieg in der Nachspielzeit aus der Hand.

Tief im Westen ist es derzeit weder "viel besser als man glaubt" - zumindest als Fan des VfL Bochum - noch macht der VfL gerade in der Fußball-Bundesliga "mit 'nem Doppelpass jeden Gegner nass". Die von Herbert Grönemeyer gesungene Stadion-Hymne der Bochumer wird derzeit auf der Tribüne an den entsprechenden Stellen von dem einen oder anderen Fan vermutlich nur noch genuschelt.

Sieglos nach neun Spieltagen

Nach neun Spieltagen stehen die Bochumer in der Liga ohne Sieg da, und im DFB-Pokal sind sie in Runde eins an Drittligist Arminia Bielefeld gescheitert. Trotzdem hätte mit dem Liedtext Grönemeyers wohl niemand ein Problem, wäre am Freitagabend nicht in der 6. Minute der Nachspielzeit in letzter Sekunde noch der Ausgleich gefallen.

So bleiben die Bochumer genau wie Schlusslicht Mainz ohne Saisonsieg, wobei sie im Gegensatz zu den meisten Teams der unteren Tabellenhälfte zumindest die Mehrzahl ihrer Liga-Auftritte nicht verloren haben. Dennoch reichen fünf Unentschieden eben nur für eine etwas bessere Ausgangslage in der Abstiegszone.

Abgefälschte Schüsse bringen Bochum um Sieg

Bochums Trainer Thomas Letsch empfand nach dem späten Nackenschlag durch die Mainzer zumindest kurz "eine relativ große Leere", wie er sie lange nicht mehr gespürt habe. Ein nachvollziehbares Gefühl, stellten seine Spieler über weite Strecken des Kellerduells doch die aktivere und gefährlichere Mannschaft und wurden nur durch zwei abgefälschte Schüsse um den Lohn ihrer Arbeit gebracht.

Wenn wir so weitermachen wie heute, mache ich mir keine Sorgen, dass wir da unten rauskommen.

Kevin Stöger, Torschütze zum 1:0 für Bochum

Nach der Führung durch Kevin Stöger per Elfmeter prallte der Ball beim 1:1 von VfL-Verteidiger Keven Schlotterbeck ins eigene Tor. Als dieser Bochum in der 82. Minute erneut in Führung gebracht hatte, konterten die Gäste in der letzten Aktion der Nachspielzeit mit einem von Lukas Daschner abgefälschten Schuss durch Tom Krauß - schmeichelhaft wie selbst die Mainzer nach der Partie auf ihrer Homepage einräumten.

Nächster Anlauf bei Aufsteiger Darmstadt

"25.000 Fans haben uns auf der Siegerstraße gesehen, und dann geht die letzte Aktion rein. Da muss der Ball einfach raus, wir hatten zehn Mann im Sechszehner", so Schlotterbeck, dem so nach seinem Eigen- und anschließendem Führungstor auch ein persönliches Happy-End verwehrt blieb.

Die Bochumer bekommen ihre nächste Chance zum ersten Saisonsieg erneut in einem Flutlichtspiel. Am kommenden Freitag müssen sie beim Aufsteiger SV Darmstadt 98 antreten. "Jetzt müssen wir schleunigst einen Dreier einfahren", gibt Letsch die Marschroute aus, die allerdings vor dem Mainz-Spiel ähnlich gelautet haben dürfte.