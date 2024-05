WDR-Sport Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum: Das Bangen geht in die Verlängerung Stand: 27.05.2024 20:59 Uhr

Die Fans sind vor dem Rückspiel deutlich aufgekratzt.

Die Bochumer Fans können es an den Bildschirmen kaum fassen, wie ihre Mannschaft sich zurück in den Klassenerhalts-Kampf zurückgekämpft hat. Und es geht nun doch in die von den Fortuna-Fans gefürchtete Verlängerung. Gleichzeitig ist der Aufstieg in die 1. Bundesliga für die Fortuna so nah. Noch geht die Reise weiter.

Schon am Nachmittag haben sich am Fuße der Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf rund 2.000 Fortuna-Fans versammelt, fast alle in roten oder weißen Trikots. Auch nach dem gewonnenen Hinspiel wollen einige Fans hier noch nicht den möglichen Aufstieg feiern: "Meine Kumpels und Arbeitskollegen von anderen Clubs denken alle, Fortuna ist nach dem 3:0-Hinspiel schon durch. Aber so ist das nicht. Wir müssen uns heute noch mal zerreißen", sagt der 20-jährige Fortuna-Anhänger Sven.

Stimmung: euphorisch, aber angespannt

Fans gucken sich das Relegationsspiel an

Die Stimmung unter den Fans ist zwar euphorisch, aber auch angespannt und nervös. Ausgestattet mit Schals, Fahnen und Transparenten, machen sich die Düsseldorfer Fans auf den drei Kilometer langen Fußweg über die Rheinufer-Straße bis zum Stadion.

Immer wieder stimmen sie Gesänge an: "Die Zweite Liga war schön, Zeit für uns zu gehen". Auch die Bochumer Fans sind vereinzelt schon auf dem Weg ins Stadion. Die Merkur Spiel-Arena ist mit 51.500 Zuschauern komplett ausverkauft.

Altstadt-Wirte erwarten viele Fans

In der Düsseldorfer Altstadt gibt es Menschentrauben vor den Bildschirmen. Überall hängen Monitore, die Kneipen sind voll und die Stimmung zu Beginn des Spiels bei den Fans ist optimistisch.

Fußball-Fans in der Düsseldorfer Altstadt

In der Düsseldorfer Altstadt sind nicht nur die Fans aufgekratzt. Die Gastronomen auf der Ratinger Straße haben ihr Personal für heute verdoppelt, heißt es von den Wirten. Und sollte die Fortuna Montagabend aufsteigen, werden die Fans später hier in der Altstadt bis tief in die Nacht feiern.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 27.05.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf und im Radio auf WDR 2.

