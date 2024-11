WDR-Sport VBL: Münsters Frauen verlieren, Dürens Männer gewinnen Stand: 29.11.2024 22:33 Uhr

In der Volleyball-Bundesliga haben die Münsteraner Frauen eine Niederlage hinnehmen müssen. In der Männer-Bundesliga siegte Dürn klar.

Die Powervolleys aus Düren haben am 10. Spieltag der Volleyball-Bundesliga einen klaren Sieg eingefahren. Gegen die Netzhoppers Wusterhausen gab es am Freitag ein klares 3:0 (25:20, 25:18, 25:22), mit dem Sieg rückten sie näher an die ersten Sechs der Tabelle heran. Die Dürener konnten sich vor allem auf ihre Vorteile im Aufschlag und im Block verlassen.

"Wir kommen vor allem im Aufschlag immer besser rein", sagte der zum wertvollsten Spieler gewählte Robin Baghdady, dessen Service im wohl entscheidenden zweiten Satz den Unterschied machte. Jetzt richtet sich der Fokus auf die Partie beim noch sieglosen VC Olympia am Samstag. "Für uns zählt jeder Punkt. Und morgen brauchen wir drei davon", kündigte der MVP an.

Münster verliert gegen Suhl

In der Frauen-Bundesliga musste der USC Münster dagegen eine Niederlage hinnehmen. Die Münsteranerinnen verloren ihr Spiel gegen Suhl mit 1:3 (17:25, 25:22, 24:26, 17:25). In der Tabelle bleiben sie damit Vorletzter hinter den Ladies in Black Aachen. Diese empfangen am Samstag Dresden zum Duell.