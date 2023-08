WDR-Sport US-Reise beendet: Terzic sieht Dortmund "auf gutem Weg" Stand: 03.08.2023 20:21 Uhr

Borussia Dortmund hat zum Abschluss der US-Tour ein weiteres Erfolgserlebnis gegen Chelsea (1:1) nur knapp verpasst. Trainer Edin Terzic zog ein positives Fazit und lobte Zugang Marcel Sabitzer.

Borussia Dortmund hat seine US-Tour mit einem weiteren achtbaren Testspielresultat beendet. Der deutsche Vizemeister trennte sich in Chicago mit 1:1 (0:0) vom englischen Premier-League-Klub FC Chelsea und blieb auch im sechsten Vorbereitungsspiel ungeschlagen.

Marius Wolf erzielte den Dortmunder Führungstreffer (80.), bevor Chelseas Mason Burstow noch ausgleichen konnte (89.). Gegen die über weite Strecken überlegenen Engländer kamen mit Marcel Sabitzer, Felix Nmecha und Ramy Bensebaini alle drei bisherigen Neuzugänge zum Einsatz.

Sonderlob für Zugang Sabitzer von Terzic

"Es war ein wichtiger Test. Wir haben viel Leidenschaft reingelegt", sagte Trainer Edin Terzic danach im Mediengespräch. Er verbuchte das Spiel als Fortschritt im Vergleich zu den Duellen mit San Diego Loyal (6:0) und Manchester United (3:2): "Wir konnten uns von Spiel zu Spiel steigern. Wenn man sieht, was die Jungs investiert haben in den Trainingstagen und den Spielen: großes Kompliment. Wir sind auf einem guten Weg."

Man habe außerdem "ganz vielen jungen Spielern, die schon sehr lange bei uns sind, die Bühne geben können, hier vor 48.000 in Chicago gegen Chelsea zu spielen". Die Talente hätten es "richtig gut gemacht", seien "mutig" gewesen.

Sonderlob für Zugang Sabitzer von Terzic

Ein Sonderlob von Terzic erhielt Neuverpflichtung Sabitzer, der von Bayern München kam. "Marcel hat es richtig gut gemacht. Er hat sich gut bewegt, hat die Seiten gut verlagert, war griffig in den Zweikämpfen", sagte der BVB-Coach: "Er tut unserem Spiel richtig gut."

Der 29-jährige Österreicher selbst zeigte sich ebenfalls zufrieden: "Ich war aufgeregt, als ich ankam. Ich bin mit Vorfreude hier hergekommen. Wir hatten gute Einheiten, wo wir als Mannschaft weitergekommen sind. Aber wir haben auch ein paar Verletzte zu verzeichnen. Wir brauchen jeden Einzelnen."

Dortmund untersagt Nachfragen zu Vorwürfen gegen Nmecha

Fernab des sportlichen Fazits sorgte der BVB allerdings zum Abschluss der US-Tour auch für einige Irritationen unter den Medienschaffenden. So hatte der Verein der Presse eine Gesprächsrunde mit Felix Nmecha nach dem Chelsea-Spiel nur unter der Auflage ermöglicht, dass keine Fragen zu den Vorwürfen der Homo- und Transphobie des ehemaligen Wolfsburgers gestellt werden.

Erstes Pflichtspiel für BVB bei Schott Mainz im Pokal

Unmittelbar nach dem Chelsea-Test trat der BVB nach insgesamt elf Tagen die Heimreise an. Bereits am Sonntag (17 Uhr) steht die Generalprobe für die neue Saison im eigenen Stadion gegen Ajax Amsterdam an.

Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet der BVB am 12. August im Pokal beim TSV Schott Mainz. Eine Woche später startet die Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.