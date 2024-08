WDR-Sport US Open: Niemeier überzeugt zum Auftakt Stand: 26.08.2024 20:40 Uhr

Jule Niemeier hat zum Auftakt der US Open für eine kleine Überraschung gesorgt - brauchte dafür aber drei Sätze.

Die Dortmunderin besiegte in ihrer Erstrundenpartie am Montag die Australian-Open-Halbfinalistin Dajana Jastremska aus der Ukraine mit 6:4, 6:7 (3:7), 6:4. Gegen die Weltranglisten-34. zeigte Niemeier eine couragierte Leistung und nutzte nach mehr als drei Stunden ihren ersten Matchball.

Absturz in der Weltrangliste

2022 hatte Niemeier noch das Wimbledon-Viertelfinale und das Achtelfinale bei den US Open erreicht. Anschließend erfolgte jedoch ein Absturz bis auf Platz 101 in der Weltrangliste. Im vergangenen Jahr scheiterte die 25-Jährige sogar in der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in New York.

Das konnte Niemeier diesmal verhindern. Sie trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Deutschen Tamara Korpatsch und Moyuka Uchijima aus Japan. Insgesamt stehen zehn deutsche Tennisprofis im Hauptfeld der US Open.