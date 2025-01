WDR-Sport Urbig vor Wechsel vom 1. FC Köln nach München Stand: 26.01.2025 11:40 Uhr

Der Wechsel von Torhüter Jonas Urbig vom 1. FC Köln zum FC Bayern München steht nach Medienberichten kurz bevor.

Der Tabellenführer soll sich mit dem 1. FC Köln über einen Transfer des 21-Jährigen noch in diesem Winter einig sein. Die Ablösesumme liegt laut Express bei acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von 3,5 Millionen, im Gespräch ist ein Vertrag bis 2029. Auch Bild und Sky berichten am Sonntag von einer Einigung.

In München soll Urbig als zweiter Mann hinter Manuel Neuer aufgebaut werden und diesen womöglich langfristig ersetzen. Urbig hatte seinen Stammplatz in einer für die Kölner kritischen Phase im Herbst an Marvin Schwäbe verloren und ist seither nur zweiter Mann. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2026.

Nach Tom Bischof, der im Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim an die Säbener Straße wechseln wird, ist Urbig das zweite deutsche Top-Talent, dass sich in diesem Winter für eine Zukunft in München entschieden hat.

