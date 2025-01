WDR-Sport Transferphase beginnt - Planen die NRW-Klubs Veränderungen? Stand: 02.01.2025 10:13 Uhr

Während Leverkusen kaum Veränderungen im Sinn hat, könnte es in Dortmund, Bochum und Mönchengladbach einige Transfers geben.

Von Michael Buchartz

Das Winter-Transferfenster ist offen, doch wie so oft gestalten sich Wechsel im WInter etwas schwieriger. Dennoch ist die Frage: Bei welchen NRW-Bundesligisten besteht Handlungsbedarf und wo soll wie der Kader verändert werden? wdr.de gibt einen Überblick zum Start in die Transferzeit.

Borussia Dortmund

Dass der BVB nachbessern weill und muss, ist kein Geheimnis. Zu unbefriedigend läuft die Spielzeit bisher. Nach 15 SPieltagen liegrt der BVB mit 25 Punkten nur auf Rang sechs der Tabelle. Im Pokal sind die Westfalen bereits ausgeschieden und in der Champions League müsste man derzeit zumindest in der Zwischenrunde vor dem Achtelfinale.

Dem Vernehmen nach möchte Dortmund vor allem in der Defensive den Kader verändern. Hinten links soll ein ernsthafter Konkurrent für Ramy Bensebaini hinzukommen, dazu soll ein neuer Innenverteidiger her. Dort verfügt der BVB mit Waldemar Anton, Nico schlotterbeck und Niklas Süle nur über drei Spieler mit größerer Erfahrung. Die schwache Hinrunde war auch darauf zurück zu führen, dass der Kader sehr dünn besetzt ist. Teilweise saßen aufgrund vieler Verletzungen nur Nachwuchstalente auf der Bank.

Bayer Leverkusen

Bei Bayer Leverkusen scheint es wenig Veränderungen zu geben. Der Doublesieger spielte eine ordentlich Hinrunde - wenn auch nicht so überragend wie vergangene Saison. In der Champions League ist man starker Vierter, im DFB-Pokal trifft man im viertelfinale auf den 1. FC Köln (live im Ersten und bei sportschau.de) und in der Bundesliga heißt der erste Bayern-Verfolger auch Leverkusen.

Das Team von Trainer Xabi Alonso ist eingespielt und hat nach anfänglichen Schwierigkeiten zurück in die Erfolgsspur gefunden. Da sich auch keine Winter-Abgänge abzeichnen, konzentriert sich Bayer eher auf den Sommer. Der einzige Name, der derzeit am bayer-Kreuz für den Winter kursiert, ist James McAtee. Das englische Nachwuchstalent kommt bei Manchester City nicht zum Zuge und könnte sich bei Leverkusen im Schatten der Arrivierten weiterentwickeln.

Borussia Mönchengladbach

Bei den "Fohlen" könnte es etwas mehr Bewegung im Kader geben. Dem vernehmen nach sind Nathan Ngoumou und Tomas Cvancara mit ihrer Spielzeit unzufrieden. Für die beiden Spieler, die einst zusammen rund 20 Millionen Euro gekostet haben, soll über eine Luftveränderung nachgedacht werden. Im Raum stehen jeweils Leihen, eventuell mit Kaufoptionen.

Ersatz für die beiden Spieler hat Sportdirektor Roland Virkus auch schon im Visier. So wird seit Wochen über einen Transfer von Ruben Vargas spekuliert. Der Schweizer Nationalspieler läuft derzeit noch für den FC Augsburg auf. Mit dem FC Sevilla scheint die Borussia aber einen ernthaften Konkurrenten im Werben um Vargas zu haben. Spekuliert wird auch über einen Transfer von Kevin Diks vom FC Kopenhagen - der Vertrag des Niederländers läuft spätestens im Sommer aus. Ob Diks schon im winter kommen könnte, hängt auch davon ab, ob sich noch ein Verteidiger aus dem Kader verabschiedet.

VfL Bochum

Beim Tabellen-Schlusslicht stehen die Zeichen auf Verstärkung. Insbesondere in der Offensive hapert es "anne Castroper" - nur 13 Treffer erzielte der VfL in der laufenden Saison. Geschäftsführer Ilja Kaenzig und Trainer Dieter hecking fahnden dabei nach Spielern im offensiven Mittelfeld und im Sturm, die sofort die Qualität anheben könnten. Dabei rücken vor allem Leihgeschäfte in den Fokus. Konkrete Namen werden viele gehandelt, doch ob und wie weit es wirklich Interesse gibt, ist unklar.

Das heißeste Gerücht führt aktuell nach Griechenland zu Olympiakos Piräus. Giorgos Masouras, der bereits im Sommer auf der Wunschliste gestanden haben soll, ist wieder ein Thema. Doch Heking dämpft die Erwartungen: "Die Transferphase im Winter ist traditionell schwierig. Wir müssen die Erwartungshaltung zurückfahren, zumal nicht alle Spieler ‚Hurra‘ schreien werden, wenn der Tabellenletzte aus Bochum anruft." Kaenzig betonte zuletzt sogar: "Das Finanzielle ist nicht das Problem." Zwei, maximal drei Verstärkungen soll es geben.

